Си Цзиньпин пригласил РФ к стабилизации мира: подробности послания Путину

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия будут вносить вклад в поддержание мира на ЗемлеФото: Пресс-служба президента Казахстана
Китай готов сотрудничать с Россией для внесения вклада в поддержание мира и стабильности в мире. Об этом сообщил глава КНР Си Цзиньпин в своем послании к президенту РФ Владимиру Путину.
«Си Цзиньпин в послании Путину заявил, что Китай готов вместе с Россией вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире», — пишет РИА Новости. Председатель КНР подчеркнул, что доверие между странами сейчас только углубляется. По его словам, сотрудничество между Россией и Китаем достигло отличных результатов.
Отдельные российские регионы также заявляли об активном сотрудничестве с китайскими партнерами. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сотрудничестве региона с КНР, пишет RT. Он отметил, что в Подмосковье совместно с Китаем открыли вторую очередь платформы «Гринвуд». Страны также продолжают сотрудничество в борьбе с терроризмом.
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Китай готов сотрудничать с Россией для внесения вклада в поддержание мира и стабильности в мире. Об этом сообщил глава КНР Си Цзиньпин в своем послании к президенту РФ Владимиру Путину. «Си Цзиньпин в послании Путину заявил, что Китай готов вместе с Россией вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире», — пишет РИА Новости. Председатель КНР подчеркнул, что доверие между странами сейчас только углубляется. По его словам, сотрудничество между Россией и Китаем достигло отличных результатов. Отдельные российские регионы также заявляли об активном сотрудничестве с китайскими партнерами. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сотрудничестве региона с КНР, пишет RT. Он отметил, что в Подмосковье совместно с Китаем открыли вторую очередь платформы «Гринвуд». Страны также продолжают сотрудничество в борьбе с терроризмом.