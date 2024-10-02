Си Цзиньпин пригласил РФ к стабилизации мира: подробности послания Путину

Си Цзиньпин: Китай вместе в РФ готов вносить вклад в поддержание мира

02 октября 2024 в 07:47 Размер текста - 17 +

Си Цзиньпин заявил, что Китай и Россия будут вносить вклад в поддержание мира на Земле Фото: Пресс-служба президента Казахстана Китай готов сотрудничать с Россией для внесения вклада в поддержание мира и стабильности в мире. Об этом сообщил глава КНР Си Цзиньпин в своем послании к президенту РФ Владимиру Путину. «Си Цзиньпин в послании Путину заявил, что Китай готов вместе с Россией вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире», — пишет РИА Новости. Председатель КНР подчеркнул, что доверие между странами сейчас только углубляется. По его словам, сотрудничество между Россией и Китаем достигло отличных результатов. Отдельные российские регионы также заявляли об активном сотрудничестве с китайскими партнерами. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сотрудничестве региона с КНР, пишет RT. Он отметил, что в Подмосковье совместно с Китаем открыли вторую очередь платформы «Гринвуд». Страны также продолжают сотрудничество в борьбе с терроризмом. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Китай готов сотрудничать с Россией для внесения вклада в поддержание мира и стабильности в мире. Об этом сообщил глава КНР Си Цзиньпин в своем послании к президенту РФ Владимиру Путину. «Си Цзиньпин в послании Путину заявил, что Китай готов вместе с Россией вносить новый вклад в поддержание мира и стабильности во всем мире», — пишет РИА Новости. Председатель КНР подчеркнул, что доверие между странами сейчас только углубляется. По его словам, сотрудничество между Россией и Китаем достигло отличных результатов. Отдельные российские регионы также заявляли об активном сотрудничестве с китайскими партнерами. Например, губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о сотрудничестве региона с КНР, пишет RT. Он отметил, что в Подмосковье совместно с Китаем открыли вторую очередь платформы «Гринвуд». Страны также продолжают сотрудничество в борьбе с терроризмом.