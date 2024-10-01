01 октября 2024

В челябинском районе выпала стена ветхого дома. Видео

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Обрушение части двухэтажного жилого дома на улице Кронштадской. Челябинск, руины, трещина, аварийное жилье, ветхое жилье, ветхо-аварийный дом
У дома в канун зимы отпала стена (фото из архива) Фото:

В Карталинском районе Челябинской области выпала стена деревянного дома, который недавно был признан аварийным. Жители подперли ее досками, чтобы пережить зиму, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий.

«В доме выпала стена, жители подперли ее досками. Планируют так и перезимовать», — сообщил Рыжий.

Барак №1 по улице Степной был признан аварийным недавно. В ОНФ обратились на прямую линию президента Владимира Путина, а также в прокуратуру и СК с просьбой провести проверку бездействия местных властей.

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В Карталинском районе Челябинской области выпала стена деревянного дома, который недавно был признан аварийным. Жители подперли ее досками, чтобы пережить зиму, сообщил URA.RU руководитель регисполкома «Народного фронта» (ОНФ) Денис Рыжий. «В доме выпала стена, жители подперли ее досками. Планируют так и перезимовать», — сообщил Рыжий. Барак №1 по улице Степной был признан аварийным недавно. В ОНФ обратились на прямую линию президента Владимира Путина, а также в прокуратуру и СК с просьбой провести проверку бездействия местных властей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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