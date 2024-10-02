Bloomberg: Apple анонсирует новый iPhone SE

Компания Apple готовится представить новый бюджетный телефон iPhone SE и обновленные модели iPad в начале следующего года. Это будет первое крупное обновление после запуска iPhone 16. Об этом сообщает Bloomberg.
«Apple планирует запуск производства нового iPhone SE в начале 2025 года. Он станет новым бюджетным смартфоном. Также компания представит обновленные модели iPad Air», — сообщает Bloomberg со ссылкой на источники, близкие к компании.
Известно, что на обновленном смартфоне не будет кнопки «Домой». iPhone SE получит экран от края до края, как у более дорогих моделей, визуально напоминая iPhone 14. Также модель будет поддерживать передовые функции ИИ, аналогичные тем, что представлены в iPhone 16 и премиальных версиях iPhone 15.
В сентябре 2023 года компания Apple презентовала iPhone 16. Тогда, во время первой волны предзаказов, новую модель раскупили за 18 минут.
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