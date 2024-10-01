Еще одна школа в Екатеринбурге ушла на дистант из-за ОРВИ

В Екатеринбурге на карантин закрыли школу №25

02 октября 2024 в 12:16 Размер текста - 17 +

На карантин закрыли школу в ЖК «Мичуринский» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Еще одну школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Учеников учебного заведения №25, которое располагается на улице Цветоносная, 2 в ЖК «Мичуринский», со 2-го по 14-тое октября перевели на дистанционное обучение. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей сообщаем, что образовательный процесс со 2-го октября по 14-тое октября 2024 года будет организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса, расписанием занятий и звонков», — заявили в школе №25. Соответствующий пост был размещен на странице школы в «ВКонтакте». Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева заявила, что в Екатеринбурге перевели из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах. Образовательный процесс приостановили в трех детских садах, в 91-м закрыли 107 групп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Еще одну школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Учеников учебного заведения №25, которое располагается на улице Цветоносная, 2 в ЖК «Мичуринский», со 2-го по 14-тое октября перевели на дистанционное обучение. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей сообщаем, что образовательный процесс со 2-го октября по 14-тое октября 2024 года будет организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса, расписанием занятий и звонков», — заявили в школе №25. Соответствующий пост был размещен на странице школы в «ВКонтакте». Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева заявила, что в Екатеринбурге перевели из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах. Образовательный процесс приостановили в трех детских садах, в 91-м закрыли 107 групп.