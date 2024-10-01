01 октября 2024

Еще одна школа в Екатеринбурге ушла на дистант из-за ОРВИ

В Екатеринбурге на карантин закрыли школу №25
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На карантин закрыли школу в ЖК «Мичуринский» Фото:

Еще одну школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Учеников учебного заведения №25, которое располагается на улице Цветоносная, 2 в ЖК «Мичуринский», со 2-го по 14-тое октября перевели на дистанционное обучение.

«В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей сообщаем, что образовательный процесс со 2-го октября по 14-тое октября 2024 года будет организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса, расписанием занятий и звонков», — заявили в школе №25. Соответствующий пост был размещен на странице школы в «ВКонтакте».

Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева заявила, что в Екатеринбурге перевели из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах. Образовательный процесс приостановили в трех детских садах, в 91-м закрыли 107 групп.

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Еще одну школу в Екатеринбурге закрыли на карантин из-за вспышки ОРВИ. Учеников учебного заведения №25, которое располагается на улице Цветоносная, 2 в ЖК «Мичуринский», со 2-го по 14-тое октября перевели на дистанционное обучение. «В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей сообщаем, что образовательный процесс со 2-го октября по 14-тое октября 2024 года будет организован с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения в соответствии с утвержденным графиком учебного процесса, расписанием занятий и звонков», — заявили в школе №25. Соответствующий пост был размещен на странице школы в «ВКонтакте». Ранее замруководителя управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева заявила, что в Екатеринбурге перевели из-за вспышки ОРВИ на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах. Образовательный процесс приостановили в трех детских садах, в 91-м закрыли 107 групп.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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