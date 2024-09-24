Общество Образование Почти 200 школьных классов в Екатеринбурге закрыли на карантин 25 сентября 2024 в 12:29 Размер текста - 17 + В 93 школах учеников перевели на дистант Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Полностью переведены на дистант три школы, приостановлен образовательный процесс в трех детских садах из-за ОРВИ. Отдельно в 91 детском дошкольном учреждении закрыто 107 групп. На дистант переведены 189 классов в 93 школах», — пояснила Пономарева в ходе пресс-конференции ТАСС. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. Еще 11 классов в Первоуральске отправили на дистант после выявленных случаев менингита. Из-за роста заболеваемости РПН призвал органы власти и предприятия Среднего Урала ввести масочный режим. При этом Пономарева отметила, что руководители каждого учреждения могут самостоятельно вводить ограничения, но масками сотрудников должны обеспечить обязательно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Полностью переведены на дистант три школы, приостановлен образовательный процесс в трех детских садах из-за ОРВИ. Отдельно в 91 детском дошкольном учреждении закрыто 107 групп. На дистант переведены 189 классов в 93 школах», — пояснила Пономарева в ходе пресс-конференции ТАСС. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. Еще 11 классов в Первоуральске отправили на дистант после выявленных случаев менингита. Из-за роста заболеваемости РПН призвал органы власти и предприятия Среднего Урала ввести масочный режим. При этом Пономарева отметила, что руководители каждого учреждения могут самостоятельно вводить ограничения, но масками сотрудников должны обеспечить обязательно. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям