Почти 200 школьных классов в Екатеринбурге закрыли на карантин

В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.
«Полностью переведены на дистант три школы, приостановлен образовательный процесс в трех детских садах из-за ОРВИ. Отдельно в 91 детском дошкольном учреждении закрыто 107 групп. На дистант переведены 189 классов в 93 школах», — пояснила Пономарева в ходе пресс-конференции ТАСС.
Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. Еще 11 классов в Первоуральске отправили на дистант после выявленных случаев менингита.
Из-за роста заболеваемости РПН призвал органы власти и предприятия Среднего Урала ввести масочный режим. При этом Пономарева отметила, что руководители каждого учреждения могут самостоятельно вводить ограничения, но масками сотрудников должны обеспечить обязательно.
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