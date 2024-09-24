24 сентября 2024

Почти 200 школьных классов в Екатеринбурге закрыли на карантин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Школа. Курган, школьная доска, класс, карантин, каникулы, школа, пустые парты
В 93 школах учеников перевели на дистант Фото:

В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева.

«Полностью переведены на дистант три школы, приостановлен образовательный процесс в трех детских садах из-за ОРВИ. Отдельно в 91 детском дошкольном учреждении закрыто 107 групп. На дистант переведены 189 классов в 93 школах», — пояснила Пономарева в ходе пресс-конференции ТАСС.

Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. Еще 11 классов в Первоуральске отправили на дистант после выявленных случаев менингита.

Из-за роста заболеваемости РПН призвал органы власти и предприятия Среднего Урала ввести масочный режим. При этом Пономарева отметила, что руководители каждого учреждения могут самостоятельно вводить ограничения, но масками сотрудников должны обеспечить обязательно.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Екатеринбурге перевели на дистанционное обучение 189 классов в 93 школах из-за вспышки ОРВИ. Об этом рассказала заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Свердловской области Анжелика Пономарева. «Полностью переведены на дистант три школы, приостановлен образовательный процесс в трех детских садах из-за ОРВИ. Отдельно в 91 детском дошкольном учреждении закрыто 107 групп. На дистант переведены 189 классов в 93 школах», — пояснила Пономарева в ходе пресс-конференции ТАСС. Ранее в Академическом районе Екатеринбурга закрылись на карантин сразу несколько школ из-за вспышки пневмонии. Заболевшие инфекцией выявлены в 47 классах. Еще 11 классов в Первоуральске отправили на дистант после выявленных случаев менингита. Из-за роста заболеваемости РПН призвал органы власти и предприятия Среднего Урала ввести масочный режим. При этом Пономарева отметила, что руководители каждого учреждения могут самостоятельно вводить ограничения, но масками сотрудников должны обеспечить обязательно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...