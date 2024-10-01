01 октября 2024

В пермском музее совриска экскурсии проведут стендап-комики и основатели заводов

© Служба новостей «URA.RU»
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PERMM готовит для гостей сюрпиризы
PERMM готовит для гостей сюрпиризы Фото:

Пермский музей современного искусства PERMM начинает новый сезон проекта «Музей+». В его рамках экскурсии по выставкам будут проводить представители разных профессиональных сфер. Это и музыканты, и комики, и основатели заводов.

«Этой осенью в PERMM экскурсии будут вести актеры, стендап-комики, ученые, рестораторы, основатели заводов и музыканты. Мы пригласили представителей разных профессий, чтобы увидеть и почувствовать современное искусство с самых неожиданных точек зрения», — поясняют в музее.

Необычные медиации будут проходить по субботам. Темой первой станет «Искусство через импульсы тела». Ее проведут актеры и перформеры школы «Так-то Да». Они поделятся своим опытом восприятия выставки «Art & Science: Открытые тела».

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Пермский музей современного искусства PERMM начинает новый сезон проекта «Музей+». В его рамках экскурсии по выставкам будут проводить представители разных профессиональных сфер. Это и музыканты, и комики, и основатели заводов. «Этой осенью в PERMM экскурсии будут вести актеры, стендап-комики, ученые, рестораторы, основатели заводов и музыканты. Мы пригласили представителей разных профессий, чтобы увидеть и почувствовать современное искусство с самых неожиданных точек зрения», — поясняют в музее. Необычные медиации будут проходить по субботам. Темой первой станет «Искусство через импульсы тела». Ее проведут актеры и перформеры школы «Так-то Да». Они поделятся своим опытом восприятия выставки «Art & Science: Открытые тела».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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