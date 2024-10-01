01 октября 2024

Артемий Лебедев назвал Среднеуральск «жопой»

Артемий Лебедев выступил в Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild
© Служба новостей «URA.RU»
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Артемий Лебедев 2 октября прилетел в Екатеринбург
Артемий Лебедев 2 октября прилетел в Екатеринбург Фото:
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Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге

Дизайнер Артемий Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». Так, на примере свердловского города в ходе выступления на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он объяснил, какова ситуация с развитием маленьких населенных пунктов в России, передает корреспондент URA.RU.

«В Среднеуральске очевидно жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», — заявил Лебедев. По его слова в Европе ситуация в малых городах лучше, потому что люди последние 500 лет соревновались между собой — у кого дом красивее — и улучшали жизнь в провинции ежедневно. В России такая схема не работает.

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Дизайнер Артемий Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». Так, на примере свердловского города в ходе выступления на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он объяснил, какова ситуация с развитием маленьких населенных пунктов в России, передает корреспондент URA.RU. «В Среднеуральске очевидно жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», — заявил Лебедев. По его слова в Европе ситуация в малых городах лучше, потому что люди последние 500 лет соревновались между собой — у кого дом красивее — и улучшали жизнь в провинции ежедневно. В России такая схема не работает.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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