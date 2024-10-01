Дизайнер Артемий Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». Так, на примере свердловского города в ходе выступления на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он объяснил, какова ситуация с развитием маленьких населенных пунктов в России, передает корреспондент URA.RU.
«В Среднеуральске очевидно жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», — заявил Лебедев. По его слова в Европе ситуация в малых городах лучше, потому что люди последние 500 лет соревновались между собой — у кого дом красивее — и улучшали жизнь в провинции ежедневно. В России такая схема не работает.
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