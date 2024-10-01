Артемий Лебедев назвал Среднеуральск «жопой»

Артемий Лебедев выступил в Екатеринбурге на форуме 100+ TechnoBuild

02 октября 2024 в 10:53 Размер текста - 17 +

Артемий Лебедев 2 октября прилетел в Екатеринбург Фото: Размик Закарян, URA.RU новость из сюжета Строительная выставка 100+ TechnoBuild в Екатеринбурге Дизайнер Артемий Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». Так, на примере свердловского города в ходе выступления на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он объяснил, какова ситуация с развитием маленьких населенных пунктов в России, передает корреспондент URA.RU. «В Среднеуральске очевидно жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», — заявил Лебедев. По его слова в Европе ситуация в малых городах лучше, потому что люди последние 500 лет соревновались между собой — у кого дом красивее — и улучшали жизнь в провинции ежедневно. В России такая схема не работает. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Дизайнер Артемий Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». Так, на примере свердловского города в ходе выступления на форуме 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» он объяснил, какова ситуация с развитием маленьких населенных пунктов в России, передает корреспондент URA.RU. «В Среднеуральске очевидно жопа. А мы можем взять и превратить его в маленькую Швейцарию», — заявил Лебедев. По его слова в Европе ситуация в малых городах лучше, потому что люди последние 500 лет соревновались между собой — у кого дом красивее — и улучшали жизнь в провинции ежедневно. В России такая схема не работает.