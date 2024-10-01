В Челябинскую область завезли три тысячи тонн антипростудных фруктов и овощей

В Челябинскую области с начала 2024 года завезли более трех тысяч тонн антипростудных продуктов. Как URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, документы были оформлены на цитрусовые, имбирь, чеснок и лук общей стоимостью порядка 180 миллионов рублей.
«С начала года челябинские таможенники оформили импорт более трех тысяч тонн противопростудных продуктов. В регион завезены лимоны, апельсины, имбирь, чеснок и лук на сумму около 180 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в таможне.
Почти полторы тысячи тонн из общего числа составили апельсины из Египта, на втором месте — лимоны из Узбекистана, Египта и Китая с импортом более 150 тонн. Меньше всего спросом пользуется имбирь, который попадает в челябинские магазины из Казахстана и Китая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!