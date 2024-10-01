01 октября 2024

В Челябинскую область завезли три тысячи тонн антипростудных фруктов и овощей

© Служба новостей «URA.RU»
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Лидером стали апельсины из Египта с импортом в полторы тысячи тонн
Лидером стали апельсины из Египта с импортом в полторы тысячи тонн Фото:

В Челябинскую области с начала 2024 года завезли более трех тысяч тонн антипростудных продуктов. Как URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, документы были оформлены на цитрусовые, имбирь, чеснок и лук общей стоимостью порядка 180 миллионов рублей.

«С начала года челябинские таможенники оформили импорт более трех тысяч тонн противопростудных продуктов. В регион завезены лимоны, апельсины, имбирь, чеснок и лук на сумму около 180 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в таможне.

Почти полторы тысячи тонн из общего числа составили апельсины из Египта, на втором месте — лимоны из Узбекистана, Египта и Китая с импортом более 150 тонн. Меньше всего спросом пользуется имбирь, который попадает в челябинские магазины из Казахстана и Китая.

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В Челябинскую области с начала 2024 года завезли более трех тысяч тонн антипростудных продуктов. Как URA.RU 2 октября сообщили в пресс-службе Челябинской таможни, документы были оформлены на цитрусовые, имбирь, чеснок и лук общей стоимостью порядка 180 миллионов рублей. «С начала года челябинские таможенники оформили импорт более трех тысяч тонн противопростудных продуктов. В регион завезены лимоны, апельсины, имбирь, чеснок и лук на сумму около 180 миллионов рублей», — сообщили URA.RU в таможне. Почти полторы тысячи тонн из общего числа составили апельсины из Египта, на втором месте — лимоны из Узбекистана, Египта и Китая с импортом более 150 тонн. Меньше всего спросом пользуется имбирь, который попадает в челябинские магазины из Казахстана и Китая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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