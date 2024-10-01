01 октября 2024

Толпы екатеринбуржцев пришли на встречу с Артемием Лебедевым. Фото

Лекция Артемия Лебедева вызвала ажиотаж в Екатеринбурге
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Размик Закарян © URA.RU
Размик Закарян © URA.RU

На лекцию дизайнера Артемия Лебедева о развитии малых городов пришли десятки екатеринбуржцев. Для того чтобы добраться до сцены, ему пришлось идти через толпу, передает корреспондент URA.RU с форума 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».

«За 20 минут до начала встречи зал уже был забит: все сидячие места заняли, вдоль стен тоже было полно народу. Сам Лебедев опоздал на 15-20 минут, и ему тоже пришлось пробираться сквозь толпу на входе», — поделился корреспондент.

В начале лекции в зале было душно, однако затем включили кондиционеры. Те посетители, которым не хватило мест на стульях, решили слушать выступление, сидя на полу.

В ходе своего монолога Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». А потом добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На лекцию дизайнера Артемия Лебедева о развитии малых городов пришли десятки екатеринбуржцев. Для того чтобы добраться до сцены, ему пришлось идти через толпу, передает корреспондент URA.RU с форума 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». «За 20 минут до начала встречи зал уже был забит: все сидячие места заняли, вдоль стен тоже было полно народу. Сам Лебедев опоздал на 15-20 минут, и ему тоже пришлось пробираться сквозь толпу на входе», — поделился корреспондент. В начале лекции в зале было душно, однако затем включили кондиционеры. Те посетители, которым не хватило мест на стульях, решили слушать выступление, сидя на полу. В ходе своего монолога Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». А потом добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...