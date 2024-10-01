На лекцию дизайнера Артемия Лебедева о развитии малых городов пришли десятки екатеринбуржцев. Для того чтобы добраться до сцены, ему пришлось идти через толпу, передает корреспондент URA.RU с форума 100+ TechnoBuild в МВЦ «Екатеринбург-Экспо».
«За 20 минут до начала встречи зал уже был забит: все сидячие места заняли, вдоль стен тоже было полно народу. Сам Лебедев опоздал на 15-20 минут, и ему тоже пришлось пробираться сквозь толпу на входе», — поделился корреспондент.
В начале лекции в зале было душно, однако затем включили кондиционеры. Те посетители, которым не хватило мест на стульях, решили слушать выступление, сидя на полу.
В ходе своего монолога Лебедев назвал Среднеуральск «жопой». А потом добавил, что город можно превратить в «маленькую Швейцарию».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!