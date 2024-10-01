01 октября 2024

Пассажирка погибла после переворота «Лады» с пьяным водителем в Троицком районе

© Служба новостей «URA.RU»
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Аварийный знак. Курган, бутылка, алкоголь, дтп, авария, пьяный за рулем, пьяный водитель
Водитель уже привлекался за пьяное вождение Фото:

В Троицком районе (Челябинская область) 33-летняя женщина погибла после опрокидывания «лады» по вине пьяного водителя. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.

«В 01:30 2 октября на втором километре автодороги Троицк-ГРЭС 38-летний мужчина за рулем автомобиля „ВАЗ-21124“ не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет, где машина опрокинулась. Пассажир, 33-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления.

Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчина находился за управлением с признаками опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.

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В Троицком районе (Челябинская область) 33-летняя женщина погибла после опрокидывания «лады» по вине пьяного водителя. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ. «В 01:30 2 октября на втором километре автодороги Троицк-ГРЭС 38-летний мужчина за рулем автомобиля „ВАЗ-21124“ не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет, где машина опрокинулась. Пассажир, 33-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления. Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчина находился за управлением с признаками опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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