Пассажирка погибла после переворота «Лады» с пьяным водителем в Троицком районе

В Троицком районе (Челябинская область) 33-летняя женщина погибла после опрокидывания «лады» по вине пьяного водителя. Об этом 2 октября сообщили в пресс-службе областного управления ГАИ.
«В 01:30 2 октября на втором километре автодороги Троицк-ГРЭС 38-летний мужчина за рулем автомобиля „ВАЗ-21124“ не справился с управлением, совершил съезд в правый кювет, где машина опрокинулась. Пассажир, 33-летняя женщина, от полученных травм скончалась на месте происшествия», — сообщили в пресс-службе управления.
Водитель и пассажир не были пристегнуты ремнями безопасности. Мужчина находился за управлением с признаками опьянения, но от прохождения медицинского освидетельствования отказался. Ранее он уже привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте на шаг впереди с самыми свежими новостями. Подпишитесь на наши telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!