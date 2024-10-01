В осенний призыв в армию уйдут 3,1 тысячи челябинцев

В Челябинской области 2 октября начался осенний призыв на срочную службу. Как сообщил военный комиссар региона Андрей Максуров, в армию планируется отправить 3100 челябинцев.
«Все призывники будут проходить срочную службу на территории Российской Федерации. Привлекать срочников на СВО не будут. Срок службы составит 12 месяцев, по его истечению военнослужащие будут отправлены домой», — передает слова Максурова «Первый областной»
Ранее в Центральном военном округе (ЦВО) сообщили, что для прохождения срочной службы призовут 55 тысяч мужчин. Как отметил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО Виталий Малахов отправка призывников начнется с 15 октября. Сам призыв закончится 31 декабря.
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