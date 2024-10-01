Названо число призывников, которые будут служить в ЦВО

В ЦВО на срочную военную службу отправят свыше 55 тысячи человек
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Призывная кампания закончится 31 декабря Фото:

В Центральном военном округе для прохождения срочной службы призовут свыше 55 тысяч мужчин. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, полковник Виталий Малахов.

«Отправке в войска силы подлежит более 55 тысячи человек. Начало отправок призывников с отборных пунктов спланировано с 15 октября», — сказал Малахов на пресс-конференции ТАСС, которая прошла 1 октября в Екатеринбурге.

Малахов отметил, что уральских срочников не будут привлекать к участию в российской спецоперации на Украине. Повестки будут вручать либо лично в руки, либо письмами.

Призыв закончится 31 декабря. Ему подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Ранее URA.RU писало, что повестки в Свердловской области получат три тысячи человек.

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В Центральном военном округе для прохождения срочной службы призовут свыше 55 тысяч мужчин. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, полковник Виталий Малахов. «Отправке в войска силы подлежит более 55 тысячи человек. Начало отправок призывников с отборных пунктов спланировано с 15 октября», — сказал Малахов на пресс-конференции ТАСС, которая прошла 1 октября в Екатеринбурге. Малахов отметил, что уральских срочников не будут привлекать к участию в российской спецоперации на Украине. Повестки будут вручать либо лично в руки, либо письмами. Призыв закончится 31 декабря. Ему подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Ранее URA.RU писало, что повестки в Свердловской области получат три тысячи человек.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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