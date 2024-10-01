Названо число призывников, которые будут служить в ЦВО

В ЦВО на срочную военную службу отправят свыше 55 тысячи человек

01 октября 2024 в 17:18 Размер текста - 17 +

Призывная кампания закончится 31 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Центральном военном округе для прохождения срочной службы призовут свыше 55 тысяч мужчин. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, полковник Виталий Малахов. «Отправке в войска силы подлежит более 55 тысячи человек. Начало отправок призывников с отборных пунктов спланировано с 15 октября», — сказал Малахов на пресс-конференции ТАСС, которая прошла 1 октября в Екатеринбурге. Малахов отметил, что уральских срочников не будут привлекать к участию в российской спецоперации на Украине. Повестки будут вручать либо лично в руки, либо письмами. Призыв закончится 31 декабря. Ему подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Ранее URA.RU писало, что повестки в Свердловской области получат три тысячи человек. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Центральном военном округе для прохождения срочной службы призовут свыше 55 тысяч мужчин. Об этом сообщил начальник организационно-мобилизационного управления штаба ЦВО, полковник Виталий Малахов. «Отправке в войска силы подлежит более 55 тысячи человек. Начало отправок призывников с отборных пунктов спланировано с 15 октября», — сказал Малахов на пресс-конференции ТАСС, которая прошла 1 октября в Екатеринбурге. Малахов отметил, что уральских срочников не будут привлекать к участию в российской спецоперации на Украине. Повестки будут вручать либо лично в руки, либо письмами. Призыв закончится 31 декабря. Ему подлежат мужчины от 18 до 30 лет. Ранее URA.RU писало, что повестки в Свердловской области получат три тысячи человек.