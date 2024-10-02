Макаревич* сбежал в США после ракетного удара по Израилю

Российского музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом) заметили в США после ракетного удара по Израилю. По сообщениям журналистов, он проводит в Нью-Йорке винные вечера.
«Российский музыкант Андрей Макаревич* также замечен в США на фоне обострения в Израиле, которая подверглась ответному удару Ирана в ночь на 1 октября. Он устраивает винные вечера в Нью-Йорке», — пишет Life.ru.
Недавно Макаревич провел винно-музыкальное мероприятие в баре в Бруклине, несмотря на отсутствие запланированных выступлений в США. В социальных сетях уже появились мемы, связанные с этим событием.
На данный момент ситуация в Израиле остается напряженной, и организаторы концертов Макаревича рассматривают возможность отмены его предстоящего выступления в Тель-Авиве, запланированного на 6 октября. Также под вопросом находятся и декабрьские шоу группы «Машина времени» в Хайфе и Ашдоде.
Ранее суд доказал, что музыкант Андрей Макаревич вел политическую деятельность в интересах Украины. Также суд установил, что артист не раз критиковал действия российских властей в контексте СВО и давал интервью СМИ-иноагентам.
*Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список иноагентов
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Российского музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (признан Минюстом РФ иноагентом) заметили в США после ракетного удара по Израилю. По сообщениям журналистов, он проводит в Нью-Йорке винные вечера. «Российский музыкант Андрей Макаревич* также замечен в США на фоне обострения в Израиле, которая подверглась ответному удару Ирана в ночь на 1 октября. Он устраивает винные вечера в Нью-Йорке», — пишет Life.ru. Недавно Макаревич провел винно-музыкальное мероприятие в баре в Бруклине, несмотря на отсутствие запланированных выступлений в США. В социальных сетях уже появились мемы, связанные с этим событием. На данный момент ситуация в Израиле остается напряженной, и организаторы концертов Макаревича рассматривают возможность отмены его предстоящего выступления в Тель-Авиве, запланированного на 6 октября. Также под вопросом находятся и декабрьские шоу группы «Машина времени» в Хайфе и Ашдоде. Ранее суд доказал, что музыкант Андрей Макаревич вел политическую деятельность в интересах Украины. Также суд установил, что артист не раз критиковал действия российских властей в контексте СВО и давал интервью СМИ-иноагентам. *Андрей Макаревич внесен Минюстом РФ в список иноагентов