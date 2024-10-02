Свердловский мэр получил тяжелейшее ранение на СВО

Глава поселка Нейво-Шайтанский Шаньгин получил ранение в спину на СВО

02 октября 2024 в 14:36 Размер текста - 17 +

На СВО Шаньгин ушел в апреле (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава поселка Нейво-Шайтанский Свердловской области 53-летний Александр Шаньгин, отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции РФ на Украине, получил тяжелое ранение в спину. В настоящее время он находится на реабилитации в одном из госпиталей Екатеринбурга. О состоянии Шаньгина URA.RU рассказал советник губернатора Сайгид Билалов. «Александр будучи истинным патриотом, отправился добровольцем на СВО весной этого года. В ходе выполнения боевых задач он получил тяжелейшие ранения, в том числе была повреждена спина. Сейчас он находится на реабилитации в госпитале. Я безмерно горжусь тем, что знаком с таким отважным человеком и желаю ему скорейшего выздоровления», — отметил Билалов. Александр Шаньгин возглавлял поселок Нейво-Шайтанский 12 лет. В этом поселке он родился и вернулся туда после 15 лет службы в органах внутренних дел. В апреле текущего года он отправился на СВО, оставив дома свою супругу и трехмесячного ребенка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава поселка Нейво-Шайтанский Свердловской области 53-летний Александр Шаньгин, отправившийся добровольцем в зону специальной военной операции РФ на Украине, получил тяжелое ранение в спину. В настоящее время он находится на реабилитации в одном из госпиталей Екатеринбурга. О состоянии Шаньгина URA.RU рассказал советник губернатора Сайгид Билалов. «Александр будучи истинным патриотом, отправился добровольцем на СВО весной этого года. В ходе выполнения боевых задач он получил тяжелейшие ранения, в том числе была повреждена спина. Сейчас он находится на реабилитации в госпитале. Я безмерно горжусь тем, что знаком с таким отважным человеком и желаю ему скорейшего выздоровления», — отметил Билалов. Александр Шаньгин возглавлял поселок Нейво-Шайтанский 12 лет. В этом поселке он родился и вернулся туда после 15 лет службы в органах внутренних дел. В апреле текущего года он отправился на СВО, оставив дома свою супругу и трехмесячного ребенка.