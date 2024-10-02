Пассажиру самолета, летевшего в Дубай, удалось заснять залп иранских ракет, которыми ночью был атакован Израиль. Об этом сообщило издание New York Post.
«Пассажир самолета British Airways, летевшего в Дубай, снял залп иранских ракет, направленных на Израиль <…>. На кадрах видно, как вереница оранжевых огней взмывает над ярко освещенной страной», — пишет NEWS.ru со ссылкой на американскую газету.
Предположительно было запущено около десятка ракет. Заснять последствия удара пассажиру самолета уже не удалось.
Ранее начальник Генштаба ВС Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери назвал истинную цель удара по Израилю. По его словам, иранская ракета была направлена на штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад».
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