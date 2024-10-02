Пассажир самолета заснял иранские ракеты, летящие на Израиль. Видео

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операта
Израиль подвергся ракетной атаке со стороны Ирана (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Пассажиру самолета, летевшего в Дубай, удалось заснять залп иранских ракет, которыми ночью был атакован Израиль. Об этом сообщило издание New York Post.

«Пассажир самолета British Airways, летевшего в Дубай, снял залп иранских ракет, направленных на Израиль <…>. На кадрах видно, как вереница оранжевых огней взмывает над ярко освещенной страной», — пишет NEWS.ru со ссылкой на американскую газету.

Предположительно было запущено около десятка ракет. Заснять последствия удара пассажиру самолета уже не удалось.

Ранее начальник Генштаба ВС Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери назвал истинную цель удара по Израилю. По его словам, иранская ракета была направлена на штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад».

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Пассажиру самолета, летевшего в Дубай, удалось заснять залп иранских ракет, которыми ночью был атакован Израиль. Об этом сообщило издание New York Post. «Пассажир самолета British Airways, летевшего в Дубай, снял залп иранских ракет, направленных на Израиль <…>. На кадрах видно, как вереница оранжевых огней взмывает над ярко освещенной страной», — пишет NEWS.ru со ссылкой на американскую газету. Предположительно было запущено около десятка ракет. Заснять последствия удара пассажиру самолета уже не удалось. Ранее начальник Генштаба ВС Ирана, генерал-лейтенант Мохаммад Багери назвал истинную цель удара по Израилю. По его словам, иранская ракета была направлена на штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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