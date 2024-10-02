Начальник Генштаба ВС Ирана назвал истинную цель удара по Израилю

Целью удара Ирана по Израилю оказалась штаб-квартира «Моссада»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы РФ. stock, пуск, ракета, искандер, stock
Израиль атаковал Израиль 1 октября Фото:
новость из сюжета
Иран атаковал Израиль сотнями ракет

Иранская ракета была направлена на штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад» в ходе недавнего ракетного удара. Об этом сообщил генерал-лейтенант Мохаммад Багери, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, передает агентство FARS. По его словам, это была одна из целей массированной атаки.

Новость по теме
Сотни ракет обрушились на Израиль: итоги крупной атаки Ирана

«Сегодня вечером мы атаковали базу „Моссада“, авиабазу Наватим и базу Хацрим, стратегические радары и скопления израильских танков», — заявил генерал Багери. Он также отметил, что у Ирана была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но было принято решение ограничиться военными объектами.

CNN подтверждает информацию о попытке удара по «Моссаду», но утверждает, что ракета взорвалась не у самого здания, а примерно в километре от него. Место падения ракеты — парковка кинотеатра, расположенного рядом с штаб-квартирой израильской разведки.

Как пишет IRNA, корабли США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты. Помощь в отражении атаки на Израиль оказывала также Франция, сообщили в канцелярии президента Эманнуэля Макрона.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Иранская ракета была направлена на штаб-квартиру израильской разведывательной службы «Моссад» в ходе недавнего ракетного удара. Об этом сообщил генерал-лейтенант Мохаммад Багери, начальник Генштаба вооруженных сил Ирана, передает агентство FARS. По его словам, это была одна из целей массированной атаки. «Сегодня вечером мы атаковали базу „Моссада“, авиабазу Наватим и базу Хацрим, стратегические радары и скопления израильских танков», — заявил генерал Багери. Он также отметил, что у Ирана была возможность атаковать экономическую инфраструктуру Израиля, но было принято решение ограничиться военными объектами. CNN подтверждает информацию о попытке удара по «Моссаду», но утверждает, что ракета взорвалась не у самого здания, а примерно в километре от него. Место падения ракеты — парковка кинотеатра, расположенного рядом с штаб-квартирой израильской разведки. Как пишет IRNA, корабли США не смогли перехватить выпущенные Ираном ракеты. Помощь в отражении атаки на Израиль оказывала также Франция, сообщили в канцелярии президента Эманнуэля Макрона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...