Свердловских подростков зовут делать шаурму за 130 тысяч в месяц: подборка вакансий

В Свердловской области работодатели готовы платить подросткам 130 тысяч

02 октября 2024 в 18:05 Размер текста - 17 +

За одну смену поварам предлагают от 4,5 тысячи рублей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Свердловской области подросткам предлагают работать поварами шаурмы и платят от 67 до 130 тысяч рублей в месяц. Эксперты «Авито Работы» рассказали URA.RU о самых высокооплачиваемых вакансиях для подростков. «Ищем повара шаурмы. Оплата: 300 рублей в час, от 67 тысяч рублей за 15 смен», — указал работодатель в объявлении. На вакансию могут откликаться как подростки, так и студенты. Одна рабочая смена оплачивается от 4,5 тысячи рублей. Компания предлагает сменный график работы, выплаты заработной платы дважды в месяц и бесплатное питание. Также работнику оплатят санитарную книжку и предоставят униформу. Avito От 1000 рублей в час могут получать подростки, работая аниматорами. Кандидатам предлагают скидки в компании и оплачиваемую стажировку. «Если ты не работал [аниматором], но имеешь огромное желание, то мы всему обучим», — написал работодатель. Avito Помощника педагога по робототехнике со ставкой 350 рублей в час ищут в детский клуб. В компанию готовы взять подростков от 14 лет без опыта работы. Работник должен будет помогать детям от пяти до семи лет собирать конструкторы по инструкциям. Avito Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области подросткам предлагают работать поварами шаурмы и платят от 67 до 130 тысяч рублей в месяц. Эксперты «Авито Работы» рассказали URA.RU о самых высокооплачиваемых вакансиях для подростков. «Ищем повара шаурмы. Оплата: 300 рублей в час, от 67 тысяч рублей за 15 смен», — указал работодатель в объявлении. На вакансию могут откликаться как подростки, так и студенты. Одна рабочая смена оплачивается от 4,5 тысячи рублей. Компания предлагает сменный график работы, выплаты заработной платы дважды в месяц и бесплатное питание. Также работнику оплатят санитарную книжку и предоставят униформу. От 1000 рублей в час могут получать подростки, работая аниматорами. Кандидатам предлагают скидки в компании и оплачиваемую стажировку. «Если ты не работал [аниматором], но имеешь огромное желание, то мы всему обучим», — написал работодатель. Помощника педагога по робототехнике со ставкой 350 рублей в час ищут в детский клуб. В компанию готовы взять подростков от 14 лет без опыта работы. Работник должен будет помогать детям от пяти до семи лет собирать конструкторы по инструкциям.