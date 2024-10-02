Свердловских подростков зовут делать шаурму за 130 тысяч в месяц: подборка вакансий

В Свердловской области работодатели готовы платить подросткам 130 тысяч
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ресторан «Вкус странствий». Пермь, общепит, повара, кафе, ресторан, повар, повара на кухне
За одну смену поварам предлагают от 4,5 тысячи рублей Фото:

В Свердловской области подросткам предлагают работать поварами шаурмы и платят от 67 до 130 тысяч рублей в месяц. Эксперты «Авито Работы» рассказали URA.RU о самых высокооплачиваемых вакансиях для подростков.

«Ищем повара шаурмы. Оплата: 300 рублей в час, от 67 тысяч рублей за 15 смен», — указал работодатель в объявлении. На вакансию могут откликаться как подростки, так и студенты. Одна рабочая смена оплачивается от 4,5 тысячи рублей.

Компания предлагает сменный график работы, выплаты заработной платы дважды в месяц и бесплатное питание. Также работнику оплатят санитарную книжку и предоставят униформу.

От 1000 рублей в час могут получать подростки, работая аниматорами. Кандидатам предлагают скидки в компании и оплачиваемую стажировку. «Если ты не работал [аниматором], но имеешь огромное желание, то мы всему обучим», — написал работодатель.

Помощника педагога по робототехнике со ставкой 350 рублей в час ищут в детский клуб. В компанию готовы взять подростков от 14 лет без опыта работы. Работник должен будет помогать детям от пяти до семи лет собирать конструкторы по инструкциям.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Свердловской области подросткам предлагают работать поварами шаурмы и платят от 67 до 130 тысяч рублей в месяц. Эксперты «Авито Работы» рассказали URA.RU о самых высокооплачиваемых вакансиях для подростков. «Ищем повара шаурмы. Оплата: 300 рублей в час, от 67 тысяч рублей за 15 смен», — указал работодатель в объявлении. На вакансию могут откликаться как подростки, так и студенты. Одна рабочая смена оплачивается от 4,5 тысячи рублей. Компания предлагает сменный график работы, выплаты заработной платы дважды в месяц и бесплатное питание. Также работнику оплатят санитарную книжку и предоставят униформу. От 1000 рублей в час могут получать подростки, работая аниматорами. Кандидатам предлагают скидки в компании и оплачиваемую стажировку. «Если ты не работал [аниматором], но имеешь огромное желание, то мы всему обучим», — написал работодатель. Помощника педагога по робототехнике со ставкой 350 рублей в час ищут в детский клуб. В компанию готовы взять подростков от 14 лет без опыта работы. Работник должен будет помогать детям от пяти до семи лет собирать конструкторы по инструкциям.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...