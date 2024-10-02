В Челябинске одобрили строительство трех корпусов четырехвездочного отеля «Фанпарк»

В Челябинске построят четыре кластера с корпусами четырехзвездочного отеля «Фанпарк», входящих в комплекс туристического объекта. Три корпуса на данный момент получили положительное заключение. Проекты одобрила экспертная организация «Пируэт» 2 октября, сообщается на сайте госреестра.
«Строительство загородного отеля „Фанпарк“ на четыре звезды в составе комплексного туристического объекта 2 октября одобрила экспертная организация „Пируэт“. Всего планируется построить четыре кластера корпусов отеля. На данный момент экспертиза одобрила три из них — 16,4, 16,5, 16,6 с номерами категории Апартамент», — сообщается на сайте.
В поселке «Западный» около Шершневского водохранилища построят фанпарк «Привилегия», круглогодичный центр спорта и отдыха. Застройщиком является АПРИ «Флай Плэнинг». Центр займет 80 гектаров. На территории появятся искусственный горнолыжный склон, лыжные трассы, площадки для мини-футбола и пляжного волейбола, каток, арт-зоны, площадки для фестивалей, концертов, выставок и лекций, фудкорты и мангальные зоны, детский парк развелеченийц, спортивно-оздоровительный центр, экстрим-парк, веревочный городок, памп-трек, воркаут-парк, трассы для картингов, а также отель.
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