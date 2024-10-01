Пермский депутат предложил запретить продажу алкоголя в «наливайках» по ночам

В Пермском крае предложили ввести новые ограничения на работу заведений общепита, которые находятся в многоквартирных домах и продают алкоголь. Запретить его продажу в «наливайках» хотят с 22:00 до 08:00. Соответствующий проект нормативного правового акта разработан депутатом и руководителем фракции ЛДПР в краевом заксобрании Олегом Постниковым.
«Прекратить продажу алкогольной продукции в предприятиях общественного питания, расположенных в многоквартирных домах с 22:00 до 08:00. Исключением являются рестораны. Предполагаемый срок достижения цели — закон Пермского края вступает в действие с 1 марта 2025 года, но не ранее чем по истечении 90 дней после дня его официального опубликования», — сообщается в документе, подписанном депутатом Олегом Постниковым. Копия имеется в распоряжении URA.RU.
По мнению автора инициативы, данная мера поможет решить проблему с шумом, пьяными покупателями и драками, на которые жалуются жители домов, где работают «наливайки». В документе уточняется, что такие заведения с 8 до 23 часов работают как магазины, а после — как предприятия общественного питания. «Обойти закон помогают стулья и столики. Якобы здесь можно не только купить алкоголь, но и посидеть, как в кафе. Это значит, что формально заведение является общепитом, и может продавать алкоголь круглосуточно. Но по факту это обычная „наливайка“», — обосновывает свое предложение депутат.
Ранее URA.RU рассказывало, что власти Пермского края планируют продлить полный запрет продажи алкоголя в регионе во время праздников муниципалитетов. В заключении минэкономразвития об оценке эффективности запрета указано, что благодаря таким мерам значительно сократилось совершение преступлений и правонарушений в состоянии опьянения.
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