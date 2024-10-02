Политолог Минченко: Россию ждут сложные выборы в 2025 году

Самыми сложными регионами, где пройдут губернаторские кампании в 2025 году, будут республика Коми, Костромская и Брянская области. Таким прогнозом поделился в беседе с корреспондентом URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.
«Наиболее слабым представляется Владимир Уйба в Коми. Провальный и образ, и коммуникация, и конфликтность региональная, и посадки там есть. Да и Сергей Ситников в Костроме засиделся. Звезд с неба, вроде как, не хватает. С другой стороны, такой регион, что желающих (возглавить) немного. Гипотетически может и остаться, катастрофических провалов там нет», — отмечает эксперт.
Непростая кампания также будет в Брянской области, хотя в последнее время риски снижаются, считает политолог. «Сейчас губернатор Александр Богомаз подрос (в рейтинге политической устойчивости от „Минченко консалтинг“). У него было большое напряжение с командой Шойгу. Сейчас команду поменяли. Также есть общее мнение, что он неплохо справился с кризисной ситуацией. Плюс снизился уровень внутренней конфликтности с региональными элитами», — добавил Минченко.
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