01 октября 2024

Жительница Перми, поссорившись со знакомой, ударила ее ножом

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермячка напала с ножом на знакомую
Пермячка напала с ножом на знакомую Фото:

Жительницу Перми обвинили в покушении на убийство знакомой. 34-летняя женщина, поссорившись со знакомой, ударила ее ножом. Инцидент произошел утром 28 сентября во дворе частного дома в Индустриальном районе. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.

«В утреннее время 28 сентября жительница Перми, находясь во дворе частного дома своей 59-летней знакомой, в ходе ссоры с последней нанесла ей удары ножом в область туловища. Действия злоумышленницы пресек очевидец произошедшего», — говорится в сообщении СУ СК по Прикамью.

Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь медиков. Напавшей на горожанку женщине предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас она находится под стражей.

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Жительницу Перми обвинили в покушении на убийство знакомой. 34-летняя женщина, поссорившись со знакомой, ударила ее ножом. Инцидент произошел утром 28 сентября во дворе частного дома в Индустриальном районе. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю. «В утреннее время 28 сентября жительница Перми, находясь во дворе частного дома своей 59-летней знакомой, в ходе ссоры с последней нанесла ей удары ножом в область туловища. Действия злоумышленницы пресек очевидец произошедшего», — говорится в сообщении СУ СК по Прикамью. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь медиков. Напавшей на горожанку женщине предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас она находится под стражей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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