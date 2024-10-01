Жительница Перми, поссорившись со знакомой, ударила ее ножом

Жительницу Перми обвинили в покушении на убийство знакомой. 34-летняя женщина, поссорившись со знакомой, ударила ее ножом. Инцидент произошел утром 28 сентября во дворе частного дома в Индустриальном районе. Об этом сообщается в telegram-канале СУ СК по Пермскому краю.
«В утреннее время 28 сентября жительница Перми, находясь во дворе частного дома своей 59-летней знакомой, в ходе ссоры с последней нанесла ей удары ножом в область туловища. Действия злоумышленницы пресек очевидец произошедшего», — говорится в сообщении СУ СК по Прикамью.
Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказана необходимая помощь медиков. Напавшей на горожанку женщине предъявлено обвинение по статье ч. 3 ст. 30 ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Сейчас она находится под стражей.
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