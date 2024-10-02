Названа причина пожара в театре музкомедии в Екатеринбурге

Пожар в театре музкомедии в Екатеринбурге начался в гримерной
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Обзорная экскурсия по Екатеринбургу, музкомедия, проспект ленина 47
Людям пришлось эвакуироваться на крышу театра Фото:

Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался на четвертом этаже — там загорелись вещи в гримерке. В настоящий момент пожар локализовали, сообщает пресс-служба МЧС.

«На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на 4 этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники», — пояснили представители ведомства.

Пожар в учреждении вспыхнул в третьем часу дня. Известно об одном пострадавшем, его увезли на скорой.

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Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался на четвертом этаже — там загорелись вещи в гримерке. В настоящий момент пожар локализовали, сообщает пресс-служба МЧС. «На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на 4 этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники», — пояснили представители ведомства. Пожар в учреждении вспыхнул в третьем часу дня. Известно об одном пострадавшем, его увезли на скорой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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