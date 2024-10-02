Названа причина пожара в театре музкомедии в Екатеринбурге

Людям пришлось эвакуироваться на крышу театра
Пожар в Театре музкомедии в Екатеринбурге начался на четвертом этаже — там загорелись вещи в гримерке. В настоящий момент пожар локализовали, сообщает пресс-служба МЧС.
«На улице Ленина загорелись вещи на 15 квадратах в помещении на 4 этаже. Огнеборцы МЧС России проводят разведку и эвакуируют людей. На месте работают 36 специалистов и 12 единиц техники», — пояснили представители ведомства.
Пожар в учреждении вспыхнул в третьем часу дня. Известно об одном пострадавшем, его увезли на скорой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!