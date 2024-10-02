«Был постоянно на позитиве»: что известно о погибшем при пожаре в театре в центре Екатеринбурга

Погибший в пожаре в театре музкомедии в Екатеринбурге 58-летний разнорабочий Дмитрий был общительным и жизнерадостным человеком. Об этом URA.RU рассказал знавший его один из бывших сотрудников театра.
«Он был постоянно на позитиве, любил на планшете играть, книги читал прямо в лифте, пока ждал пассажиров. Пока едешь с ним, какую-нибудь историю расскажет, последние новости или сплетни театральные», — поделился собеседник.
Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар в гримерке. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Все подробности о пожаре URA.RU собирает в онлайн-трансляции.
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