«Был постоянно на позитиве»: что известно о погибшем при пожаре в театре в центре Екатеринбурга

Погибший в пожаре рабочий театра музкомедии в Екатеринбурге был душой коллектива

02 октября 2024 в 15:50 Размер текста - 17 +

Мужчина умер в машине скорой помощи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге загорелся Театр музкомедии Погибший в пожаре в театре музкомедии в Екатеринбурге 58-летний разнорабочий Дмитрий был общительным и жизнерадостным человеком. Об этом URA.RU рассказал знавший его один из бывших сотрудников театра. «Он был постоянно на позитиве, любил на планшете играть, книги читал прямо в лифте, пока ждал пассажиров. Пока едешь с ним, какую-нибудь историю расскажет, последние новости или сплетни театральные», — поделился собеседник. Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар в гримерке. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Все подробности о пожаре URA.RU собирает в онлайн-трансляции. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Погибший в пожаре в театре музкомедии в Екатеринбурге 58-летний разнорабочий Дмитрий был общительным и жизнерадостным человеком. Об этом URA.RU рассказал знавший его один из бывших сотрудников театра. «Он был постоянно на позитиве, любил на планшете играть, книги читал прямо в лифте, пока ждал пассажиров. Пока едешь с ним, какую-нибудь историю расскажет, последние новости или сплетни театральные», — поделился собеседник. Дмитрий надышался дымом, когда пытался самостоятельно потушить пожар в гримерке. Врачи пытались его спасти, но он скончался в машине скорой помощи. Все подробности о пожаре URA.RU собирает в онлайн-трансляции.