Конкурсная комиссия допустила на выборы мэра Миасса четырех кандидатов

Конкурсная комиссия на заседании 2 октября допустила к дальнейшему участию всех четырех претендентов, подавших заявки. Об этом сообщили URA.RU в собрании депутатов. Пятый претендент, врио главы города Олег Буданов, накануне забрал документы.
Таким образом, предвыборную гонку продолжили: начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков.
Следующее заседание комиссии назначено на 11 октября. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.
Место главы Миасса стало вакантным после того, как ушел в отставку мэр Егор Ковальчук. 10 июля Ковальчук был назначен председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов.
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