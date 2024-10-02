Конкурсная комиссия допустила на выборы мэра Миасса четырех кандидатов

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Южно-Уральский гражданский форум-2022. Челябинск , буданов олег
Олег Буданов сошел с предвыборной гонки в Миассе Фото:
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Конкурсы на глав в Челябинской области

Конкурсная комиссия на заседании 2 октября допустила к дальнейшему участию всех четырех претендентов, подавших заявки. Об этом сообщили URA.RU в собрании депутатов. Пятый претендент, врио главы города Олег Буданов, накануне забрал документы.

Таким образом, предвыборную гонку продолжили: начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков.

Следующее заседание комиссии назначено на 11 октября. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Место главы Миасса стало вакантным после того, как ушел в отставку мэр Егор Ковальчук. 10 июля Ковальчук был назначен председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов.

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Конкурсная комиссия на заседании 2 октября допустила к дальнейшему участию всех четырех претендентов, подавших заявки. Об этом сообщили URA.RU в собрании депутатов. Пятый претендент, врио главы города Олег Буданов, накануне забрал документы. Таким образом, предвыборную гонку продолжили: начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков. Следующее заседание комиссии назначено на 11 октября. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Место главы Миасса стало вакантным после того, как ушел в отставку мэр Егор Ковальчук. 10 июля Ковальчук был назначен председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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