Конкурсная комиссия допустила на выборы мэра Миасса четырех кандидатов

Олег Буданов сошел с предвыборной гонки в Миассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Конкурсная комиссия на заседании 2 октября допустила к дальнейшему участию всех четырех претендентов, подавших заявки. Об этом сообщили URA.RU в собрании депутатов. Пятый претендент, врио главы города Олег Буданов, накануне забрал документы.

Таким образом, предвыборную гонку продолжили: начальник территориального отдела мэрии Руслан Ветлугин, директор по взаимоотношениям с госструктурами автозавода «Урал», депутат горсобрания Юрий Ефименко, гендиректор ООО «Аргус групп М» Виктор Легенчук и руководитель аппарата администрации Миасса Алексей Лепешков.

Следующее заседание комиссии назначено на 11 октября. Примерно в середине ноября состоится сессия горсобрания, на которой выберут мэра Миасса из числа кандидатов, отобранных конкурсной комиссией.

Место главы Миасса стало вакантным после того, как ушел в отставку мэр Егор Ковальчук. 10 июля Ковальчук был назначен председателем правительства Луганской народной республики. Врио главы Миасса стал первый вице-мэр Буданов.