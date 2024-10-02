Мизулина пригласила челябинскую молодежь спеть с ней гимн России

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Мизулина предложила молодым вокалистам Челябинска спеть гимн России
Мизулина предложила молодым вокалистам Челябинска спеть гимн России Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила молодежи Челябинска, занимающейся вокалом, спеть с ней гимн России 3 октября в ходе встречи. Желающих она попросила связаться с ней в соцсетях.

«Если кто-то из молодежи Челябинска занимается вокалом, умеет петь Гимн России и готов завтра исполнить его на сцене вместе со мной в ходе встречи, напишите», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале. Желающих она попросила оставить комментарий или написать в чат-бот.

Мизулина проведет встречу в Челябинске 3 октября. Для студентов вход будет бесплатным. Продолжительность мероприятия займет не менее четырех часов.

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила молодежи Челябинска, занимающейся вокалом, спеть с ней гимн России 3 октября в ходе встречи. Желающих она попросила связаться с ней в соцсетях. «Если кто-то из молодежи Челябинска занимается вокалом, умеет петь Гимн России и готов завтра исполнить его на сцене вместе со мной в ходе встречи, напишите», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале. Желающих она попросила оставить комментарий или написать в чат-бот. Мизулина проведет встречу в Челябинске 3 октября. Для студентов вход будет бесплатным. Продолжительность мероприятия займет не менее четырех часов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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