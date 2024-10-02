Мизулина пригласила челябинскую молодежь спеть с ней гимн России

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина предложила молодежи Челябинска, занимающейся вокалом, спеть с ней гимн России 3 октября в ходе встречи. Желающих она попросила связаться с ней в соцсетях.
«Если кто-то из молодежи Челябинска занимается вокалом, умеет петь Гимн России и готов завтра исполнить его на сцене вместе со мной в ходе встречи, напишите», — сообщила Мизулина в своем telegram-канале. Желающих она попросила оставить комментарий или написать в чат-бот.
Мизулина проведет встречу в Челябинске 3 октября. Для студентов вход будет бесплатным. Продолжительность мероприятия займет не менее четырех часов.
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