Латвия усилила систему ПВО на границе с Россией

02 октября 2024 в 16:35 Размер текста - 17 +

ВС Латвии усилили оборону на границе с Россией Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ ВВС Латвии разместили на границе с Россией мобильные боевые группы, оснащенные системами ПВО. Об этом сообщил глава Минобороны страны Андрис Спрудс. «В Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами ПВО», — передает портал Delfi слова Андриса Спрудса. Он добавил, что на границе также находятся специальные радары, способные идентифицировать беспилотные летательные аппараты. По его словам, работу систем ПВО также обеспечивают профессиональные военные и силы гражданской обороны. В сентябре оборонное ведомство Латвии сообщило о падении российского беспилотника на территорию страны. Вследствие этого была усилена противовоздушная оборона на восточной границе, в том числе туда были переброшены дополнительные подразделения. Однако командующий армией Леонид Калниньш отметил, что цель беспилотника не была связана с Латвией и что он прибыл из воздушного пространства Белоруссии, передает «Национальная служба новостей». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВВС Латвии разместили на границе с Россией мобильные боевые группы, оснащенные системами ПВО. Об этом сообщил глава Минобороны страны Андрис Спрудс. «В Латгале размещены мобильные боевые группы военно-воздушных сил, оснащенные ракетами ПВО», — передает портал Delfi слова Андриса Спрудса. Он добавил, что на границе также находятся специальные радары, способные идентифицировать беспилотные летательные аппараты. По его словам, работу систем ПВО также обеспечивают профессиональные военные и силы гражданской обороны. В сентябре оборонное ведомство Латвии сообщило о падении российского беспилотника на территорию страны. Вследствие этого была усилена противовоздушная оборона на восточной границе, в том числе туда были переброшены дополнительные подразделения. Однако командующий армией Леонид Калниньш отметил, что цель беспилотника не была связана с Латвией и что он прибыл из воздушного пространства Белоруссии, передает «Национальная служба новостей».