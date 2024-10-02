WP: ВС России продвигаются в Донбассе с невиданной с начала СВО скоростью

02 октября 2024 в 17:11 Размер текста - 17 +

ВС РФ улучшили тактику наступления на Донбассе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВС РФ увеличили скорость продвижения на Донбассе благодаря улучшенной тактике. Из-за это украинские солдаты вынуждены отступать по линии фронта, сообщает газета The Washington Post. «Солдаты из нескольких подразделений рассказали об усовершенствованной российской тактике», — говорится в материале. Там же сказано, что благодаря улучшенной связи между подразделениями ВС РФ, российским военным удается лучше координировать войска на поле боя. Сообщается, что солдаты ВСУ передвигаются вдоль фронта малыми группами при поддержке артиллерии и БПЛА. По словам украинских бойцов, у россиян достаточно силы, чтобы поддерживать давление. Они также отметили, что западная помощь не компенсирует нехватку оборудования, им по-прежнему не хватает вооружения, чтобы наносить ответные атаки. Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил об успешном наступлении ВС РФ на Донбассе. По его словам, противник надорвался и раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам, — в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Он также указал на растянутость фронта и проблемы с мотивацией у бойцов ВСУ как значимые факторы, влияющие на ход боевых действий. Стешин дополнил, что успешное наступление также обусловлено грамотным тактическим планированием и использованием элемента неожиданности российскими войсками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ увеличили скорость продвижения на Донбассе благодаря улучшенной тактике. Из-за это украинские солдаты вынуждены отступать по линии фронта, сообщает газета The Washington Post. «Солдаты из нескольких подразделений рассказали об усовершенствованной российской тактике», — говорится в материале. Там же сказано, что благодаря улучшенной связи между подразделениями ВС РФ, российским военным удается лучше координировать войска на поле боя. Сообщается, что солдаты ВСУ передвигаются вдоль фронта малыми группами при поддержке артиллерии и БПЛА. По словам украинских бойцов, у россиян достаточно силы, чтобы поддерживать давление. Они также отметили, что западная помощь не компенсирует нехватку оборудования, им по-прежнему не хватает вооружения, чтобы наносить ответные атаки. Ранее военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил об успешном наступлении ВС РФ на Донбассе. По его словам, противник надорвался и раздергал резервы, перебрасывая их по фронтам, — в Курскую область, под Угледар, в Селидово. Он также указал на растянутость фронта и проблемы с мотивацией у бойцов ВСУ как значимые факторы, влияющие на ход боевых действий. Стешин дополнил, что успешное наступление также обусловлено грамотным тактическим планированием и использованием элемента неожиданности российскими войсками.