Стал известен статус нового фигуранта из дела Чернецкой

Свидетеля Дубровскую допрашивают в рамках дела Чернецкой
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Судебное заседание по уголовному делу бывшего вице- губернатора Сергея Пугина. Курган, следственный комитет, следователь, следственное управление курганской области
Допрос проходит в главном управлении СК в Екатеринбурге (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ

Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — допрашивают в качестве свидетеля в Следственном комитете в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил информированный источник.

Ее увезли в СК после обысков, которые следователи инициировали утром 2 октября. Адвоката Дубровской силовики не впускали в квартиру, рассказывал URA.RU муж Станиславы. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о мошенничестве, в котором обвинили Петрова, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию. Последних двух недавно перевели под домашний арест. Петров остается под стражей.

«Вероятно, силовики добирают фактуру на Петрова. Дубровскую допрашивают как свидетеля», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет.

Следователи считают, что бизнесмены предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — допрашивают в качестве свидетеля в Следственном комитете в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Ее увезли в СК после обысков, которые следователи инициировали утром 2 октября. Адвоката Дубровской силовики не впускали в квартиру, рассказывал URA.RU муж Станиславы. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о мошенничестве, в котором обвинили Петрова, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию. Последних двух недавно перевели под домашний арест. Петров остается под стражей. «Вероятно, силовики добирают фактуру на Петрова. Дубровскую допрашивают как свидетеля», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Следователи считают, что бизнесмены предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...