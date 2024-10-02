Стал известен статус нового фигуранта из дела Чернецкой

Свидетеля Дубровскую допрашивают в рамках дела Чернецкой

02 октября 2024 в 18:21 Размер текста - 17 +

Допрос проходит в главном управлении СК в Екатеринбурге (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Экс-невестка Чернецкого попала под уголовное дело после обысков в БЦ Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — допрашивают в качестве свидетеля в Следственном комитете в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Ее увезли в СК после обысков, которые следователи инициировали утром 2 октября. Адвоката Дубровской силовики не впускали в квартиру, рассказывал URA.RU муж Станиславы. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о мошенничестве, в котором обвинили Петрова, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию. Последних двух недавно перевели под домашний арест. Петров остается под стражей. «Вероятно, силовики добирают фактуру на Петрова. Дубровскую допрашивают как свидетеля», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Следователи считают, что бизнесмены предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего бухгалтера директора «Шудьи» Василия Петрова (вменяют мошенничество) — Станиславу Дубровскую — допрашивают в качестве свидетеля в Следственном комитете в Екатеринбурге. Об этом URA.RU сообщил информированный источник. Ее увезли в СК после обысков, которые следователи инициировали утром 2 октября. Адвоката Дубровской силовики не впускали в квартиру, рассказывал URA.RU муж Станиславы. Следственные действия могут быть связаны с уголовным делом о мошенничестве, в котором обвинили Петрова, директора «ТТК-Екатеринбург» Алексея Шахмаева и экс-невестку бывшего мэра Аркадия Чернецкого Анастасию. Последних двух недавно перевели под домашний арест. Петров остается под стражей. «Вероятно, силовики добирают фактуру на Петрова. Дубровскую допрашивают как свидетеля», — сказал собеседник агентства. Официальных комментариев от свердловских силовых структур нет. Следователи считают, что бизнесмены предоставили в ФНС декларации с ложными сведениями, что позволило получить крупные вычеты — от 500 миллионов до миллиарда рублей. Показания Шахмаева легли в основу уголовного дела бывшего начальника управления экономической безопасности и противодействия коррупции свердловского полицейского главка Андрея Дьякова. Также в ходе разбирательства был заочно арестован предприниматель Максим Пузанков. Подробнее о деле — в сюжете URA.RU.