Дочь челябинского олигарха Аристова судится с национализированными фирмами семьи

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Елена Кретова высказала претензии национализированному "Арианту"
Елена Кретова высказала претензии национализированному "Арианту" Фото:
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Холдинг «Ариант» передают государству

Дочь челябинского олигарха Александра Аристова, Елена Кретова, подала в суд на три национализированные компании семьи. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчиками выступили «Кубань-Вино», агрофирма «Южная» и «ЦПИ — Ариант».

«Истец Елена Александровна Кретова. Ответчики — ООО „Кубань-Вино“, АО „Агрофирма ‚Южная‘ и ООО ‚Центр пищевой индустрии — Ариант‘“, — отмечено на сайте арбитража. Иск зарегистрирован 1 октября и в настоящий момент судебное заседание не назначено. Подробности заявленных претензий отсутствуют.

Агрохолдинг в составе пять компаний был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ в апреле. Претензии Аристовым надзорное ведомство предъявило вслед за аналогичным иском к владельцам Челябинского электрометаллургического комбината Антиповым. Поводом для обращения активов в госсобственность стали нарушения приватизации ЧЭМК, допущенные в 90-х годах.

Основным собственником национализированных активов «Арианта» была ГК «Ариант». Кретовой до февраля 2023 года принадлежало 50% долей. Позже основным собственником стал ее муж, Александр Кретов.

При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора. В пресс-службе рекомендовали обратиться в головную компанию «РСХБ-Финанс», однако там к моменту публикации не ответили. В офисе «Кубань-Вино» сказали, что процесс не комментируют. Получить комментарий Кретовой также не удалось.

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Дочь челябинского олигарха Александра Аристова, Елена Кретова, подала в суд на три национализированные компании семьи. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчиками выступили «Кубань-Вино», агрофирма «Южная» и «ЦПИ — Ариант». «Истец Елена Александровна Кретова. Ответчики — ООО „Кубань-Вино“, АО „Агрофирма ‚Южная‘ и ООО ‚Центр пищевой индустрии — Ариант‘“, — отмечено на сайте арбитража. Иск зарегистрирован 1 октября и в настоящий момент судебное заседание не назначено. Подробности заявленных претензий отсутствуют. Агрохолдинг в составе пять компаний был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ в апреле. Претензии Аристовым надзорное ведомство предъявило вслед за аналогичным иском к владельцам Челябинского электрометаллургического комбината Антиповым. Поводом для обращения активов в госсобственность стали нарушения приватизации ЧЭМК, допущенные в 90-х годах. Основным собственником национализированных активов «Арианта» была ГК «Ариант». Кретовой до февраля 2023 года принадлежало 50% долей. Позже основным собственником стал ее муж, Александр Кретов. При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора. В пресс-службе рекомендовали обратиться в головную компанию «РСХБ-Финанс», однако там к моменту публикации не ответили. В офисе «Кубань-Вино» сказали, что процесс не комментируют. Получить комментарий Кретовой также не удалось.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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