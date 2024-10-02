Дочь челябинского олигарха Аристова судится с национализированными фирмами семьи

Дочь челябинского олигарха Александра Аристова, Елена Кретова, подала в суд на три национализированные компании семьи. Как следует из данных картотеки арбитражных дел, ответчиками выступили «Кубань-Вино», агрофирма «Южная» и «ЦПИ — Ариант».
«Истец Елена Александровна Кретова. Ответчики — ООО „Кубань-Вино“, АО „Агрофирма ‚Южная‘ и ООО ‚Центр пищевой индустрии — Ариант‘“, — отмечено на сайте арбитража. Иск зарегистрирован 1 октября и в настоящий момент судебное заседание не назначено. Подробности заявленных претензий отсутствуют.
Агрохолдинг в составе пять компаний был национализирован по требованию Генпрокуратуры РФ в апреле. Претензии Аристовым надзорное ведомство предъявило вслед за аналогичным иском к владельцам Челябинского электрометаллургического комбината Антиповым. Поводом для обращения активов в госсобственность стали нарушения приватизации ЧЭМК, допущенные в 90-х годах.
Основным собственником национализированных активов «Арианта» была ГК «Ариант». Кретовой до февраля 2023 года принадлежало 50% долей. Позже основным собственником стал ее муж, Александр Кретов.
При подготовке материала URA.RU направило запросы всем сторонам спора. В пресс-службе рекомендовали обратиться в головную компанию «РСХБ-Финанс», однако там к моменту публикации не ответили. В офисе «Кубань-Вино» сказали, что процесс не комментируют. Получить комментарий Кретовой также не удалось.
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