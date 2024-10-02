02 октября 2024

Для челябинских детей в выходные пройдут уроки этикета и бои на мечах джедаев. Афиша

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Финал Кубка России по киберспорту и косплей ивент. Тюмень, косплей, джедай
Сразиться на мечах джедаев можно на выставке про космос Фото:

В Челябинске в выходные, 5 и 6 октября, для детей проведут экскурсию в кинологический центр, спектакли и уроки вежливости. Юные жители смогут познакомиться с Железным Человеком, а также научиться делать мыло, аромасоль и бомбочки для ванны. О том, где устроят морское приключение, конференцию с психологами и бои на мечах джедаев — в материале URA.RU.

Детские мастер-классы, интерактивы, выставки и экскурсии выходного дня

Детско-родительский фестиваль «Осенняя мастерская» состоится 6 октября в детской студии «Территория талантов». На мероприятии научат создавать ароматизированную соль, а также проведут конференцию с психологами на тему адаптации детей в новом коллективе. Гостей будет ждать кофе-брейк и подарки. Стоимость посещения — 1700 рублей.

Екатеринбургский зоопарк. Екатеринбург
Детям предлагают на выходных погрузиться в морской лабиринт
Фото:

В «Джунгли Сити» 6 октября устроят интерактивную игру «Морское приключение». Участники смогут отправиться в путешествие по морю и пройти подводные лабиринты. Стоимость для ребенка — 1450 рублей, взрослые проходят бесплатно.

Мастер-класс «Азбука этикета» проведут в центре «Территория искусства и спорта» 6 октября. В программе мероприятия заявлено, что детей познакомят с правилами этикета, а также научат вежливости и воспитанности. Стоимость участия — 500 рублей.

Обрушение дома по улице Сибирская, 81. Нижний Тагил
Узнать о дрессировке собак дети смогут на экскурсии
Фото:

Проект «Айда со мной» 5 октября проводит экскурсию в кинологический центр, на которой юным челябинцам расскажут о профессиях, которые связаны с миром животных. Специалисты поделятся советами об уходе за питомцами и их дрессировке. В рамках прогулки каждый участник сможет провести собаку по полосе препятствий. Стоимость — 500 рублей.

В ТРК «Куба» расположилась выставка «ПРОКосмос». Посетителям предлагается познакомиться с Железным Человеком и сразиться на мечах джедаев, собрать реактор Тони Старка и изучить инертные газы. В число развлечений также входит катание на гироскопе, мастер-классы по созданию слайма, мыла или бомбочек для ванны. Стоимость билета в выходные: для детей — 690 рублей, для взрослых — 790.

Театральные представления для детей в челябинских театрах

В Театре Кукол 5 и 6 октября на сцене будут представлять экологическую сказку по рассказу Ганса Христиана Андерсена. В сюжете спектакля — история о любви русалки и человека, которая должна спасти природу от массовых загрязнений. Стоимость — от 300 рублей.

Генеральный прогон оперы Дюймовочка. Екатеринбург
Спектакль по сказке «Дюймовочка» пройдет в театре «АндерсАн»
Фото:

В театре «АндерсАн» 5 и 6 октября пройдут два спектакля. В субботу покажут постановку «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери о дружбе, чувстве одиночества и утрате. В воскресенье же состоится показ спектакля «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Стоимость посещения — 800 рублей.

В Новом Художественном театре покажут спектакль «Жила-была Сыроежка». История поведает о жизни грибов, дружбе и теплых чувствах. На сцене пройдут танцы и споют песни. Стоимость места — от 300 рублей.

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В Челябинске в выходные, 5 и 6 октября, для детей проведут экскурсию в кинологический центр, спектакли и уроки вежливости. Юные жители смогут познакомиться с Железным Человеком, а также научиться делать мыло, аромасоль и бомбочки для ванны. О том, где устроят морское приключение, конференцию с психологами и бои на мечах джедаев — в материале URA.RU. Детско-родительский фестиваль «Осенняя мастерская» состоится 6 октября в детской студии «Территория талантов». На мероприятии научат создавать ароматизированную соль, а также проведут конференцию с психологами на тему адаптации детей в новом коллективе. Гостей будет ждать кофе-брейк и подарки. Стоимость посещения — 1700 рублей. В «Джунгли Сити» 6 октября устроят интерактивную игру «Морское приключение». Участники смогут отправиться в путешествие по морю и пройти подводные лабиринты. Стоимость для ребенка — 1450 рублей, взрослые проходят бесплатно. Мастер-класс «Азбука этикета» проведут в центре «Территория искусства и спорта» 6 октября. В программе мероприятия заявлено, что детей познакомят с правилами этикета, а также научат вежливости и воспитанности. Стоимость участия — 500 рублей. Проект «Айда со мной» 5 октября проводит экскурсию в кинологический центр, на которой юным челябинцам расскажут о профессиях, которые связаны с миром животных. Специалисты поделятся советами об уходе за питомцами и их дрессировке. В рамках прогулки каждый участник сможет провести собаку по полосе препятствий. Стоимость — 500 рублей. В ТРК «Куба» расположилась выставка «ПРОКосмос». Посетителям предлагается познакомиться с Железным Человеком и сразиться на мечах джедаев, собрать реактор Тони Старка и изучить инертные газы. В число развлечений также входит катание на гироскопе, мастер-классы по созданию слайма, мыла или бомбочек для ванны. Стоимость билета в выходные: для детей — 690 рублей, для взрослых — 790. В Театре Кукол 5 и 6 октября на сцене будут представлять экологическую сказку по рассказу Ганса Христиана Андерсена. В сюжете спектакля — история о любви русалки и человека, которая должна спасти природу от массовых загрязнений. Стоимость — от 300 рублей. В театре «АндерсАн» 5 и 6 октября пройдут два спектакля. В субботу покажут постановку «Маленький принц» по повести Антуана де Сент-Экзюпери о дружбе, чувстве одиночества и утрате. В воскресенье же состоится показ спектакля «Дюймовочка» по мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Стоимость посещения — 800 рублей. В Новом Художественном театре покажут спектакль «Жила-была Сыроежка». История поведает о жизни грибов, дружбе и теплых чувствах. На сцене пройдут танцы и споют песни. Стоимость места — от 300 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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