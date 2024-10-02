Россия не видит смысла говорить с США о контроле над ядерным оружием

Захарова: разговор с США о контроле над ядерным оружием будет контрпродуктивен

02 октября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Захарова заявила, что диалог между Москвой и Вашингтоном о контроле над ядерным оружием сейчас контрпродуктивен Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россия не видит смысла в переговорах с США о контроле над ядерным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что диалог будет контрпродуктивным при антироссийском курсе США. «До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен», — заявила Мария Захарова на брифинге. Трансляция введется на телеканале «Россия-24». Она также подчеркнула, что Россия не видит смысла в переговорах с США без снижения уровня конфликтности и устранения противоречий в области безопасности, которые были созданы США и НАТО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия не видит смысла в переговорах с США о контроле над ядерным оружием. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она добавила, что диалог будет контрпродуктивным при антироссийском курсе США. «До пересмотра Вашингтоном крайне враждебного антироссийского курса разговор с США по стратегическим вопросам, включая контроль над ядерными вооружениями, лишен для России смысла. Более того, он просто контрпродуктивен», — заявила Мария Захарова на брифинге. Трансляция введется на телеканале «Россия-24». Она также подчеркнула, что Россия не видит смысла в переговорах с США без снижения уровня конфликтности и устранения противоречий в области безопасности, которые были созданы США и НАТО.