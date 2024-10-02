«Дикая несправедливость»: свердловчанка вступилась за сына, обвиненного в домогательствах к девочке

Екатеринбуржца обвинили в домогательствах к девочке, с которой он лечился

03 октября 2024 в 08:30 Размер текста - 17 +

Подозреваемый Аркадий возле Верх-Исетского райсуда Фото: Сергей Бодров © URA.RU Свердловчанка Лада Кребс считает несправедливым обвинение в домогательствах к школьнице, которое вменили ее 21-летнему сыну Аркадию. Об этом она заявила после суда, на котором семья обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела. Подробнее об истории — в материале URA.RU. Обвинение спустя три года В мае 2021 года Аркадий попал в стационар детской клинической больницы №11. Ему на тот момент было 17 лет. Там он познакомился с 11-летней Аней (имя изменено). Спустя 3,5 года девочка обвинила парня в домогательствах. Инцидент, вменяемый Аркадию, произошел в 2021-м Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Действия сексуального характера, по версии следствия, он совершил ночью, когда школьница якобы спала с ним в одной палате. 23 сентября 2024 года следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Аркадий считает, что девочка его оговаривает. Он настаивает на том, что не ночевал в палате с Аней. В больнице есть строгое разделение на женские и мужские палаты. А за соблюдением правил тщательно следят сотрудники. «Меня обвиняют в том, что я якобы ее целовал и гладил. Но это бред», — возмущается юноша. Попытка суицида По словам Лады Кребс, отец школьницы ранее был судим за кражу. А сама девочка написала заявление на Аркадия после попытки суицида. Тогда ее успели спасти врачи. Она до сих пор проходит курс реабилитации, сказала URA.RU Кребс. «Также мне известно, что полицейские привлекли ее родителей за ненадлежащее воспитание», — добавила женщина. Врач-гинеколог, осмотрев Аню, установил, что она живет половой жизнью. «Ее стали дергать родители, выяснять причины, и родилось заявление на Аркадия», — добавила его адвокат Зарина Адыева. Семья Ани не общается с журналистами. Позиция Кребс Адыева и Кребс считают необоснованным возбуждение уголовного дела. Это решение 2 октября они обжаловали в Верх-Исетском райсуде. Но безуспешно, судья Юлия Меркулова жалобу не удовлетворила. После процесса Лада выступила с эмоциональной речью. Уголовное дело возбуждено 23 сентября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Не знаю, как добиться справедливости, как доказать невиновность моего сына. Думаю, что этим [семья Ани] пытается прикрыть свою жизнь. Потому что у них проблемы в семье, не у меня. Они их решать не хотят. Что скрывается за проблемами? Либо [домашнее] насилие, либо нежелание разбираться, либо желание кого-то обвинить. Наш адвокат сделал очень многое на стадии досудебного следствия. Но во внимание ничего не принято. Есть какие-то свидетели, которые не утверждают, что Аркадий это сделал — говорят, что „мог“. Остальные свидетели считают, что он ничего не совершал. Они были в одной палате с ним», — заявила женщина. По ее словам, никто из той семьи с ней не связывался. Кребс не понимает, почему девочка обвинила ее сына в жутком преступлении. «В материалах [дела] нет ни даты, ни времени, когда все якобы происходило. Есть в период с… по… чего-то там. Я подавлена, от суда, конечно, ничего не ждала. Я ждала, что не будет вообще уголовное дело возбуждено. Это дикая несправедливость. Ошибка, что такая статья у детей», — заключила мама Аркадия. Семья Кребс уже попадала в ленту URA.RU. 26 февраля муж Кребс — Максим Жданов — скончался во время любительского хоккейного турнира. Они вместе руководили фондом «Выходи во двор!» и развивали дворовой спорт. Лада общее дело не бросила. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанка Лада Кребс считает несправедливым обвинение в домогательствах к школьнице, которое вменили ее 21-летнему сыну Аркадию. Об этом она заявила после суда, на котором семья обжаловала постановление о возбуждении уголовного дела. Подробнее об истории — в материале URA.RU. В мае 2021 года Аркадий попал в стационар детской клинической больницы №11. Ему на тот момент было 17 лет. Там он познакомился с 11-летней Аней (имя изменено). Спустя 3,5 года девочка обвинила парня в домогательствах. Действия сексуального характера, по версии следствия, он совершил ночью, когда школьница якобы спала с ним в одной палате. 23 сентября 2024 года следователи возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ. Парню грозит до 20 лет лишения свободы. Аркадий считает, что девочка его оговаривает. Он настаивает на том, что не ночевал в палате с Аней. В больнице есть строгое разделение на женские и мужские палаты. А за соблюдением правил тщательно следят сотрудники. «Меня обвиняют в том, что я якобы ее целовал и гладил. Но это бред», — возмущается юноша. По словам Лады Кребс, отец школьницы ранее был судим за кражу. А сама девочка написала заявление на Аркадия после попытки суицида. Тогда ее успели спасти врачи. Она до сих пор проходит курс реабилитации, сказала URA.RU Кребс. «Также мне известно, что полицейские привлекли ее родителей за ненадлежащее воспитание», — добавила женщина. Врач-гинеколог, осмотрев Аню, установил, что она живет половой жизнью. «Ее стали дергать родители, выяснять причины, и родилось заявление на Аркадия», — добавила его адвокат Зарина Адыева. Семья Ани не общается с журналистами. Адыева и Кребс считают необоснованным возбуждение уголовного дела. Это решение 2 октября они обжаловали в Верх-Исетском райсуде. Но безуспешно, судья Юлия Меркулова жалобу не удовлетворила. После процесса Лада выступила с эмоциональной речью. «Не знаю, как добиться справедливости, как доказать невиновность моего сына. Думаю, что этим [семья Ани] пытается прикрыть свою жизнь. Потому что у них проблемы в семье, не у меня. Они их решать не хотят. Что скрывается за проблемами? Либо [домашнее] насилие, либо нежелание разбираться, либо желание кого-то обвинить. Наш адвокат сделал очень многое на стадии досудебного следствия. Но во внимание ничего не принято. Есть какие-то свидетели, которые не утверждают, что Аркадий это сделал — говорят, что „мог“. Остальные свидетели считают, что он ничего не совершал. Они были в одной палате с ним», — заявила женщина. По ее словам, никто из той семьи с ней не связывался. Кребс не понимает, почему девочка обвинила ее сына в жутком преступлении. «В материалах [дела] нет ни даты, ни времени, когда все якобы происходило. Есть в период с… по… чего-то там. Я подавлена, от суда, конечно, ничего не ждала. Я ждала, что не будет вообще уголовное дело возбуждено. Это дикая несправедливость. Ошибка, что такая статья у детей», — заключила мама Аркадия. Семья Кребс уже попадала в ленту URA.RU. 26 февраля муж Кребс — Максим Жданов — скончался во время любительского хоккейного турнира. Они вместе руководили фондом «Выходи во двор!» и развивали дворовой спорт. Лада общее дело не бросила.