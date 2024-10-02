Жителей Коркино призвали не ходить в опасный цирк

Администрация Коркинского округа (Челябинская область) 2 октября обратилась к жителям с просьбой не посещать незаконный цирк. Об этом сообщили в пресс-службе округа.
«На территории у магазина „Находка“ разместился цирк-шапито. Билеты распространяются во всех магазинах и на улицах. Данный объект незаконен! Он не получил разрешительных документов, не прошел экспертизу по антитеррористической и противопожарной защищенности, а также не прошел проверку ветеринарной службой», — сообщили в пресс-службе.
По данным администрации, организаторам гастролей вручены предписания и составлены протоколы, которые направлены в ОВД города Коркино для принятия мер. Тем, кто уже приобрел билеты, рекомендовали обращаться в цирк или к администрации магазина «Находка» для возврата денег.
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