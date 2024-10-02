Жителей Коркино призвали не ходить в опасный цирк

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Клипарт. Магнитогорск, цирк, медведь
Купившим билеты рекомендуется их сдать Фото:

Администрация Коркинского округа (Челябинская область) 2 октября обратилась к жителям с просьбой не посещать незаконный цирк. Об этом сообщили в пресс-службе округа.

«На территории у магазина „Находка“ разместился цирк-шапито. Билеты распространяются во всех магазинах и на улицах. Данный объект незаконен! Он не получил разрешительных документов, не прошел экспертизу по антитеррористической и противопожарной защищенности, а также не прошел проверку ветеринарной службой», — сообщили в пресс-службе.

По данным администрации, организаторам гастролей вручены предписания и составлены протоколы, которые направлены в ОВД города Коркино для принятия мер. Тем, кто уже приобрел билеты, рекомендовали обращаться в цирк или к администрации магазина «Находка» для возврата денег.

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Администрация Коркинского округа (Челябинская область) 2 октября обратилась к жителям с просьбой не посещать незаконный цирк. Об этом сообщили в пресс-службе округа. «На территории у магазина „Находка“ разместился цирк-шапито. Билеты распространяются во всех магазинах и на улицах. Данный объект незаконен! Он не получил разрешительных документов, не прошел экспертизу по антитеррористической и противопожарной защищенности, а также не прошел проверку ветеринарной службой», — сообщили в пресс-службе. По данным администрации, организаторам гастролей вручены предписания и составлены протоколы, которые направлены в ОВД города Коркино для принятия мер. Тем, кто уже приобрел билеты, рекомендовали обращаться в цирк или к администрации магазина «Находка» для возврата денег.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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