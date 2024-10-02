Скончался экс-глава Сургута Николай Аникин
В Тюмени скончался экс-глава Сургута (ХМАО) Николай Аникин. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэрия Сургута.
«На 90-м году ушел из жизни один из первых руководителей города Сургута, ветеран труда Николай Григорьевич Аникин. Церемония прощания состоится в Тюмени 3 октября», — следует из сообщения.
Аникин был назначен председателем горисполкома Сургута в 1979 году, когда город еще строился. С 1981 по 1990 годы он работал первым секретарем Сургутского горкома КПСС. А потом возглавил сургутское землячество в Тюмени.
Скончался экс-глава Сургута Николай Аникин
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