В Тюмени ушел из жизни экс-глава Сургута. Фото

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Скончался экс-глава Сургута Николай Аникин
Скончался экс-глава Сургута Николай Аникин Фото:

В Тюмени скончался экс-глава Сургута (ХМАО) Николай Аникин. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэрия Сургута.

«На 90-м году ушел из жизни один из первых руководителей города Сургута, ветеран труда Николай Григорьевич Аникин. Церемония прощания состоится в Тюмени 3 октября», — следует из сообщения.

Аникин был назначен председателем горисполкома Сургута в 1979 году, когда город еще строился. С 1981 по 1990 годы он работал первым секретарем Сургутского горкома КПСС. А потом возглавил сургутское землячество в Тюмени.

Скончался экс-глава Сургута Николай Аникин
Скончался экс-глава Сургута Николай Аникин
Фото:

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В Тюмени скончался экс-глава Сургута (ХМАО) Николай Аникин. Об этом в своем telegram-канале сообщила мэрия Сургута. «На 90-м году ушел из жизни один из первых руководителей города Сургута, ветеран труда Николай Григорьевич Аникин. Церемония прощания состоится в Тюмени 3 октября», — следует из сообщения. Аникин был назначен председателем горисполкома Сургута в 1979 году, когда город еще строился. С 1981 по 1990 годы он работал первым секретарем Сургутского горкома КПСС. А потом возглавил сургутское землячество в Тюмени.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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