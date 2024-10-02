Тюменцы перестают продавать свои квартиры

В Тюмени отмечается резкое снижение предложений на вторичном рынке жилья

03 октября 2024 в 07:40 Размер текста - 17 +

Анализ рынка говорит о скором дефиците «вторичек» в Тюмени Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Тюмени резко снизилось количество новых предложений на вторичном рынке жилья. О новой тенденции, которая набирает обороты в последние месяцы, рассказал тюменский миллионер и глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на круглом столе, посвященном трехмесячной отсечке после отмены господдержки. «Люди не готовы продавать свое жилье. Они задаются вопросами — зачем? Стоит ли? Сейчас у них есть жилье. И даже если оно ипотечное, это давние, дешевые ипотеки. Сейчас менять их на современные займы по нынешним процентам люди не готовы», — пояснил Хусаинов. По его словам, продажи на вторичном рынке в Тюмени понемногу растут, однако рост это незначительный. А снижение количества предложений началось в 2022 году, но сейчас приобрело катастрофические масштабы. Кроме того, продавцы пока не готовы снижать стоимость продажи жилья «с пробегом». «В России эта тенденция есть — стоимость „вторички“ понемногу пошла вниз. В Тюмени пока нет. Есть некоторое снижение на „первичке“, но это явление исключительно в моменте, тенденцией это вряд ли станет», — отметил Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что темпы жилищного строительства в Тюменской области вызывают недоумение у банкиров. В частности, критику в свой адрес застройщики получили от управляющего местным отделением «Альфа-банка». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени резко снизилось количество новых предложений на вторичном рынке жилья. О новой тенденции, которая набирает обороты в последние месяцы, рассказал тюменский миллионер и глава компании «Этажи» Ильдар Хусаинов на круглом столе, посвященном трехмесячной отсечке после отмены господдержки. «Люди не готовы продавать свое жилье. Они задаются вопросами — зачем? Стоит ли? Сейчас у них есть жилье. И даже если оно ипотечное, это давние, дешевые ипотеки. Сейчас менять их на современные займы по нынешним процентам люди не готовы», — пояснил Хусаинов. По его словам, продажи на вторичном рынке в Тюмени понемногу растут, однако рост это незначительный. А снижение количества предложений началось в 2022 году, но сейчас приобрело катастрофические масштабы. Кроме того, продавцы пока не готовы снижать стоимость продажи жилья «с пробегом». «В России эта тенденция есть — стоимость „вторички“ понемногу пошла вниз. В Тюмени пока нет. Есть некоторое снижение на „первичке“, но это явление исключительно в моменте, тенденцией это вряд ли станет», — отметил Хусаинов. Ранее URA.RU рассказало, что темпы жилищного строительства в Тюменской области вызывают недоумение у банкиров. В частности, критику в свой адрес застройщики получили от управляющего местным отделением «Альфа-банка».