«Не понимаю, зачем столько строить»: глава тюменского «Альфа-банка» раскритиковала девелоперов

Управляющий «Альфа-банка» в Тюмени раскритиковала темпы строительства в регионе

По мнению банкира, застройщики строят больше, чем смогут продать Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Тюменской области темпы строительства сильно опережают местные потребности. В этом уверена региональный управляющий местного отделения «Альфа-банка» Наталья Белокопытова. Мнение она озвучила на круглом столе по проблемам ипотечного рынка.

«Я уже не первый год пытаюсь понять, зачем в Тюмени такие темпы строительства. Если посмотреть статистику, здесь по вводу жилья показатели на уровне крупнейших городов-миллионников. Для кого это жилье?», — задалась вопросом Белокопытова.

По данным аналитиков агентства «Этажи», в Тюмени действительно самый высокий по России показатель ввода жилья на душу населения. «Сейчас у нас первичный рынок предлагает 32 тысячи квартир, это исторический рекорд. И мы постоянно находимся в тройке лидеров по вводу», — отметил глава «Этажей» Ильдар ХУсаинов.

Однако, по его мнению, высокие темпы строительства оправданы большим потоком переселенцев из северных округов тюменской «матрешки» и других регионов России. «Сейчас помимо ЯНАО и ХМАО в регионе стали очень часто покупать жилье жители Екатеринбурга и Омска. Отчасти это помогает рынку надеяться на некую инвестиционную стабильность», — пояснил Хусаинов.

По мнению Белокопытовой, в нынешних условиях стоит ожидать, что амбиции застройщиков по вводу жилья не будут поддержаны экономически. «Прогноз не утешительный. Пессимистический сценарий1 подразумевает до конца года рост ключевой ставки Центробанка до 20%, рыночной ставки по ипотеке до 25%. А стабилизируется ситуация только к 2029 году. В итоге сейчас мы получаем как бы рыночные условия, но без намека на какой-либо реальный рынок», — заявила она на круглом столе.

Ранее URA.RU рассказало, что в Тюмени рынок недвижимости упал сильнее. чем в других регионах России. Общее снижение продаж по всем сегментам достигло 70%.