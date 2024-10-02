Экс-депутат из Тюмени займет пост главы одного из ключевых департаментов ХМАО. Инсайд

Экс-депутат Терехин из Тюмени возглавит депсоцразвития ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Главой депсоцразвития Югры станет тюменский хирург
Главой депсоцразвития Югры станет тюменский хирург Фото:

Бывший депутат Тюменской городской думы Антон Терехин возглавит департамент социального развития ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском правительстве.

«Терехин изначально рассматривался на позицию главы депсоца. Все разговоры о его назначении на пост директор депздрава и о том, что он якобы не был согласован в Минздраве — лишь слухи», — рассказал инсайдер.

Должность главы депсоцразвития оставалась вакантной с момента отставки бывшего директора департамента Терезы Пономаревой, покинувшей пост 17 апреля. При этом, тюменский варяг обошел ставленника первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова — главу фонда «Защитники Отечества» Игоря Илыка, который ходил с куратором югорского внупола в походы. Илык даже прошел конкурсный отбор, но отставка экс-губернатора Комаровой смешала все карты, и в итоге один из ключевых департаментов округа почти полгода оставался без руководителя.

В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало о досрочном сложении полномочий депутата Тюменской областной думы Антона Терехина. Ему прочат скорый переезд в ХМАО.

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Бывший депутат Тюменской городской думы Антон Терехин возглавит департамент социального развития ХМАО. Об этом URA.RU рассказал источник в югорском правительстве. «Терехин изначально рассматривался на позицию главы депсоца. Все разговоры о его назначении на пост директор депздрава и о том, что он якобы не был согласован в Минздраве — лишь слухи», — рассказал инсайдер. Должность главы депсоцразвития оставалась вакантной с момента отставки бывшего директора департамента Терезы Пономаревой, покинувшей пост 17 апреля. При этом, тюменский варяг обошел ставленника первого замгубернатора ХМАО Алексея Шипилова — главу фонда «Защитники Отечества» Игоря Илыка, который ходил с куратором югорского внупола в походы. Илык даже прошел конкурсный отбор, но отставка экс-губернатора Комаровой смешала все карты, и в итоге один из ключевых департаментов округа почти полгода оставался без руководителя. В департамент внутренней политики ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало о досрочном сложении полномочий депутата Тюменской областной думы Антона Терехина. Ему прочат скорый переезд в ХМАО.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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