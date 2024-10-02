Польский телеканал Belsat признан нежелательным в России

Телеканал распространял материалы иноагентов и нежелательных организаций, сообщла и в Генпрокуратуре
Минюст России признал польский телеканал Belsat нежелательным. СМИ пополнило реестр нежелательных НПО.
«Belsat, Республика Польша», — свидетельствует сообщение в реестре. Ранее Генпрокуратура сообщала, что телеканал распространяет материалы организаций, включенных в реестр иноагентов, и тех, чья деятельность также признана нежелательной на территории России.
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