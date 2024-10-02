Легковой автомобиль столкнулся около Сургута с грузовиком, который вез арбузы. В результате ДТП вся дорога оказалась завалена раздавленными арбузами. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсети.
«Арбузное ДТП в 119 километрах от Сургута. По рассказу очевидцев, водитель УАЗ допустил выезд на встречную полосу для последующего обгона автомобиля. Но не успел завершить маневр, столкнувшись с КАМАЗом. Говорят, жертв нет», — следует из сообщения, опубликованного в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».
На видео, прикрепленном к посту, виден участок дороги, усеянный раздавленными арбузами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД по ХМАО, чтобы уточнить детали ДТП. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!