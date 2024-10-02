В ХМАО легковушка влетела в грузовик с арбузами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Около Сургута столкнулись легковушка с грузовиком, который вез арбузы
Около Сургута столкнулись легковушка с грузовиком, который вез арбузы Фото:

Легковой автомобиль столкнулся около Сургута с грузовиком, который вез арбузы. В результате ДТП вся дорога оказалась завалена раздавленными арбузами. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсети.

«Арбузное ДТП в 119 километрах от Сургута. По рассказу очевидцев, водитель УАЗ допустил выезд на встречную полосу для последующего обгона автомобиля. Но не успел завершить маневр, столкнувшись с КАМАЗом. Говорят, жертв нет», — следует из сообщения, опубликованного в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте».

На видео, прикрепленном к посту, виден участок дороги, усеянный раздавленными арбузами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД по ХМАО, чтобы уточнить детали ДТП. Ответ ожидается.

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Легковой автомобиль столкнулся около Сургута с грузовиком, который вез арбузы. В результате ДТП вся дорога оказалась завалена раздавленными арбузами. Очевидцы опубликовали видео с места происшествия в соцсети. «Арбузное ДТП в 119 километрах от Сургута. По рассказу очевидцев, водитель УАЗ допустил выезд на встречную полосу для последующего обгона автомобиля. Но не успел завершить маневр, столкнувшись с КАМАЗом. Говорят, жертв нет», — следует из сообщения, опубликованного в группе «Местоположение ДПС Сургут» в соцсети «ВКонтакте». На видео, прикрепленном к посту, виден участок дороги, усеянный раздавленными арбузами. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД по ХМАО, чтобы уточнить детали ДТП. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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