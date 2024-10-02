Экзоскелеты из Магнитогорска успешно прошли испытания в Подмосковье

02 октября 2024 в 22:42 Размер текста - 17 +

Разработчики презентовали легкую, но прочную амуницию для военнослужащих (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Российские сверхлегкие экзоскелеты, разработанные в Магнитогорске Челябинской области, успешно прошли испытания на военном полигоне в Подмосковье. Создатели анонсировали запуск изделий в производство. «Испытания показали, что вес экзоскелетов „Муравей“ и „Богомол“ составляет от 1,4 до 2,5 кг. Таких результатов разработчикам удалось добиться за счет применения сверхпрочных легких материалов», — сообщил telegram-канал Архангел Спецназа Z. Испытания изделий проводили в течение лета 2024 года. Экзоскелеты, предназначенные для облегчения разгрузки и переноски боеприпасов, а также ношения экипировки в боевых условиях, существенно снижают нагрузку на спину, обеспечивая поддержку позвоночника и уменьшая риск травм. Их основой является эргономичный корсет из карбона, дополненный износостойкой тканью рип-стоп. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Российские сверхлегкие экзоскелеты, разработанные в Магнитогорске Челябинской области, успешно прошли испытания на военном полигоне в Подмосковье. Создатели анонсировали запуск изделий в производство. «Испытания показали, что вес экзоскелетов „Муравей“ и „Богомол“ составляет от 1,4 до 2,5 кг. Таких результатов разработчикам удалось добиться за счет применения сверхпрочных легких материалов», — сообщил telegram-канал Архангел Спецназа Z. Испытания изделий проводили в течение лета 2024 года. Экзоскелеты, предназначенные для облегчения разгрузки и переноски боеприпасов, а также ношения экипировки в боевых условиях, существенно снижают нагрузку на спину, обеспечивая поддержку позвоночника и уменьшая риск травм. Их основой является эргономичный корсет из карбона, дополненный износостойкой тканью рип-стоп.