Экзоскелеты из Магнитогорска успешно прошли испытания в Подмосковье

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Тематический поезд Минобороны РФ «Сила в Правде». Челябинск, бронежилет, камуфляж, амуниция, экипировка, армия россии, армия рф
Разработчики презентовали легкую, но прочную амуницию для военнослужащих (архивное фото) Фото:

Российские сверхлегкие экзоскелеты, разработанные в Магнитогорске Челябинской области, успешно прошли испытания на военном полигоне в Подмосковье. Создатели анонсировали запуск изделий в производство.

«Испытания показали, что вес экзоскелетов „Муравей“ и „Богомол“ составляет от 1,4 до 2,5 кг. Таких результатов разработчикам удалось добиться за счет применения сверхпрочных легких материалов», — сообщил telegram-канал Архангел Спецназа Z.

Испытания изделий проводили в течение лета 2024 года. Экзоскелеты, предназначенные для облегчения разгрузки и переноски боеприпасов, а также ношения экипировки в боевых условиях, существенно снижают нагрузку на спину, обеспечивая поддержку позвоночника и уменьшая риск травм. Их основой является эргономичный корсет из карбона, дополненный износостойкой тканью рип-стоп.

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Российские сверхлегкие экзоскелеты, разработанные в Магнитогорске Челябинской области, успешно прошли испытания на военном полигоне в Подмосковье. Создатели анонсировали запуск изделий в производство. «Испытания показали, что вес экзоскелетов „Муравей“ и „Богомол“ составляет от 1,4 до 2,5 кг. Таких результатов разработчикам удалось добиться за счет применения сверхпрочных легких материалов», — сообщил telegram-канал Архангел Спецназа Z. Испытания изделий проводили в течение лета 2024 года. Экзоскелеты, предназначенные для облегчения разгрузки и переноски боеприпасов, а также ношения экипировки в боевых условиях, существенно снижают нагрузку на спину, обеспечивая поддержку позвоночника и уменьшая риск травм. Их основой является эргономичный корсет из карбона, дополненный износостойкой тканью рип-стоп.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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