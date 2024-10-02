В Магнитогорске пропал подросток. Фото

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Город во время режима самоизоляции. Магнитогорск, магнитогорск, улица гагарина
На улицах Магнитогорска разыскивают 17-летнего подростка Фото:

В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 17-летнего подростка, который утром 2 октября ушел из дома на проспекте Карла Маркса и пропал. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас».

«Марк Б. ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. С тех пор о его местонахождении неизвестно», — отметили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте».

Приметы подростка таковы: рост 170 см, он худощавого телосложения, глаза карие, волосы средней длины темно-каштановые. Был одет в черно-коричневую куртку, шапку горчичного цвета, черные штаны и ботинки, при нем был такого же цвета рюкзак. Располагающих какой-либо информацией просят связаться по номерам полиции или волонтеров.

В Магнитогорске ищут ушедшего в неизвестном направлении 2 октября подростка
В Магнитогорске ищут ушедшего в неизвестном направлении 2 октября подростка

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В Магнитогорске Челябинской области разыскивают 17-летнего подростка, который утром 2 октября ушел из дома на проспекте Карла Маркса и пропал. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Легион-Спас». «Марк Б. ушел из дома №114 на проспекте Карла Маркса в 7:40. С тех пор о его местонахождении неизвестно», — отметили волонтеры поискового отряда в официальной группе в соцсети «ВКонтакте». Приметы подростка таковы: рост 170 см, он худощавого телосложения, глаза карие, волосы средней длины темно-каштановые. Был одет в черно-коричневую куртку, шапку горчичного цвета, черные штаны и ботинки, при нем был такого же цвета рюкзак. Располагающих какой-либо информацией просят связаться по номерам полиции или волонтеров.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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