02 октября 2024

В Екатеринбурге на Уралмаше полыхают два дома. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожарные уже борются с огнем (архивное фото)
Пожарные уже борются с огнем (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на улице Верхний переулок, 51 (микрорайон Уралмаш), загорелись два жилых дома. На месте происшествия с огнем уже борются сотрудники МЧС, сообщили URA.RU очевидцы.

«Уралмаш, Верхний переулок, 51. Горят два жилых дома в частном секторе. Дома все сильнее разгораются, спасатели начали тушить», — сообщили URA.RU свидетели происшествия. По словам очевидцев, все люди успели покинуть дома, однако в доме могла остаться собака.

По словам одного из жильцов горящего дома, соседи посещали участок раз в несколько месяцев. Пока их там не было, в здание селились бездомные. Они разводили костры прямо на участке, чтобы согреться, так как электричество хозяева отключали перед отъездом. Предположительно, огонь от костра и перешел на дома.

В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что на месте работает 18 пожарных и 7 единиц спасательной техники. Пострадавших в происшествии нет.

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В Екатеринбурге на улице Верхний переулок, 51 (микрорайон Уралмаш), загорелись два жилых дома. На месте происшествия с огнем уже борются сотрудники МЧС, сообщили URA.RU очевидцы. «Уралмаш, Верхний переулок, 51. Горят два жилых дома в частном секторе. Дома все сильнее разгораются, спасатели начали тушить», — сообщили URA.RU свидетели происшествия. По словам очевидцев, все люди успели покинуть дома, однако в доме могла остаться собака. По словам одного из жильцов горящего дома, соседи посещали участок раз в несколько месяцев. Пока их там не было, в здание селились бездомные. Они разводили костры прямо на участке, чтобы согреться, так как электричество хозяева отключали перед отъездом. Предположительно, огонь от костра и перешел на дома. В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что на месте работает 18 пожарных и 7 единиц спасательной техники. Пострадавших в происшествии нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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