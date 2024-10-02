В Екатеринбурге на улице Верхний переулок, 51 (микрорайон Уралмаш), загорелись два жилых дома. На месте происшествия с огнем уже борются сотрудники МЧС, сообщили URA.RU очевидцы.
«Уралмаш, Верхний переулок, 51. Горят два жилых дома в частном секторе. Дома все сильнее разгораются, спасатели начали тушить», — сообщили URA.RU свидетели происшествия. По словам очевидцев, все люди успели покинуть дома, однако в доме могла остаться собака.
По словам одного из жильцов горящего дома, соседи посещали участок раз в несколько месяцев. Пока их там не было, в здание селились бездомные. Они разводили костры прямо на участке, чтобы согреться, так как электричество хозяева отключали перед отъездом. Предположительно, огонь от костра и перешел на дома.
В пресс-службе МЧС Свердловской области сообщили URA.RU, что на месте работает 18 пожарных и 7 единиц спасательной техники. Пострадавших в происшествии нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!