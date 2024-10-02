02 октября 2024

«У меня горе»: Успенская прокомментировала пропажу своей дочери

Успенская связала пропажу дочери с поездкой в ДНР, ЛНР
© Служба новостей «URA.RU»
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Успенская переживает из-за пропажи дочери Татьяны
Успенская переживает из-за пропажи дочери Татьяны Фото:

Известная певица Любовь Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны. Об этом артистка рассказала после возвращения из Баку. 

«Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР», — передает издание StarHit.ru слова Успенской.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что дочь Успенской, Татьяна Плаксина, пропала. Он призвал представителей силовых структур помочь в поисках пропавшей. Адвокат артистки Елена Сенина заявила, что они предприняли все меры по поиску Татьяны, передают «Известия».

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Известная певица Любовь Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны. Об этом артистка рассказала после возвращения из Баку.  «Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР», — передает издание StarHit.ru слова Успенской. Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что дочь Успенской, Татьяна Плаксина, пропала. Он призвал представителей силовых структур помочь в поисках пропавшей. Адвокат артистки Елена Сенина заявила, что они предприняли все меры по поиску Татьяны, передают «Известия».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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