«У меня горе»: Успенская прокомментировала пропажу своей дочери

Известная певица Любовь Успенская сообщила о пропаже своей дочери Татьяны. Об этом артистка рассказала после возвращения из Баку.
«Дорогие мои друзья, у меня горе! Я приехала только что из Баку, пропала моя дочь Таня! Я не могу ее найти. Ее телефоны остались дома, мне страшно, потому что Таня может быть замешана с поездкой в ДНР, ЛНР», — передает издание StarHit.ru слова Успенской.
Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин заявил, что дочь Успенской, Татьяна Плаксина, пропала. Он призвал представителей силовых структур помочь в поисках пропавшей. Адвокат артистки Елена Сенина заявила, что они предприняли все меры по поиску Татьяны, передают «Известия».
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