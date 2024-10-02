Федеральная риелторская компания отказалась возводить головной офис в Тюмени

Риелторская компания «Этажи» изменила планы по строительству головного офиса в центре Тюмени. Ее глава Ильдар Хусаинов заявил, что проект нерентабельный, а земля возвращена правительству Тюменской области.
«В текущей налоговой модели в сфере услуг мы считаем, что инвестировать в капиталоемкие вещи нерентабельно. Мы оценивали строительство проекта почти в 1,3 миллиарда рублей и решили от него отказаться. Землю сдали обратно правительству Тюменской области», — передает заявление Хусаинова издание 72.ru.
Глава компании также отметил, что на решение повлияло изменения формата работы — многие рабочие процессы перешли в онлайн-режим. Здание площадью 5 тысяч квадратных метров планировалось возвести в квартале улиц Володарского — Республики — Челюскинцев.
Ранее Хусаинов посоветовал риелторам обратить внимание на ситуацию рынка недвижимости в США и провести аналогию с Россией. По его мнению, основными тревожными показателями является нежелание частных застройщиков работать с безопасными счетами при оформлении сделок, уточнил он. Также бизнесмен раскритиковал исчерпание лимитов по некоторым государственным ипотечным программам.
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