02 октября 2024

Федеральная риелторская компания отказалась возводить головной офис в Тюмени

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава компании назвал проект нерентабельным
Глава компании назвал проект нерентабельным Фото:

Риелторская компания «Этажи» изменила планы по строительству головного офиса в центре Тюмени. Ее глава Ильдар Хусаинов заявил, что проект нерентабельный, а земля возвращена правительству Тюменской области.

«В текущей налоговой модели в сфере услуг мы считаем, что инвестировать в капиталоемкие вещи нерентабельно. Мы оценивали строительство проекта почти в 1,3 миллиарда рублей и решили от него отказаться. Землю сдали обратно правительству Тюменской области», — передает заявление Хусаинова издание 72.ru.

Глава компании также отметил, что на решение повлияло изменения формата работы — многие рабочие процессы перешли в онлайн-режим. Здание площадью 5 тысяч квадратных метров планировалось возвести в квартале улиц Володарского — Республики — Челюскинцев.

Ранее Хусаинов посоветовал риелторам обратить внимание на ситуацию рынка недвижимости в США и провести аналогию с Россией. По его мнению, основными тревожными показателями является нежелание частных застройщиков работать с безопасными счетами при оформлении сделок, уточнил он. Также бизнесмен раскритиковал исчерпание лимитов по некоторым государственным ипотечным программам.

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Риелторская компания «Этажи» изменила планы по строительству головного офиса в центре Тюмени. Ее глава Ильдар Хусаинов заявил, что проект нерентабельный, а земля возвращена правительству Тюменской области. «В текущей налоговой модели в сфере услуг мы считаем, что инвестировать в капиталоемкие вещи нерентабельно. Мы оценивали строительство проекта почти в 1,3 миллиарда рублей и решили от него отказаться. Землю сдали обратно правительству Тюменской области», — передает заявление Хусаинова издание 72.ru. Глава компании также отметил, что на решение повлияло изменения формата работы — многие рабочие процессы перешли в онлайн-режим. Здание площадью 5 тысяч квадратных метров планировалось возвести в квартале улиц Володарского — Республики — Челюскинцев. Ранее Хусаинов посоветовал риелторам обратить внимание на ситуацию рынка недвижимости в США и провести аналогию с Россией. По его мнению, основными тревожными показателями является нежелание частных застройщиков работать с безопасными счетами при оформлении сделок, уточнил он. Также бизнесмен раскритиковал исчерпание лимитов по некоторым государственным ипотечным программам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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