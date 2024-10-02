02 октября 2024

В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина

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Губернатор Вадим Шумков вручает ключи от новых машин сотрудникам регионального управления МВД. Курган, дтп, дпс, сотрудник дпс, сотрудник гибдд
В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей в ДТП, возбуждено уголовное дело Фото:

Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась после серии ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей, возбуждено уголовное дело.

«Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

Водитель Infiniti, 22-летний муж погибшей, после ДТП самостоятельно покинул больницу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 часть 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека.

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Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась после серии ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей, возбуждено уголовное дело. «Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Водитель Infiniti, 22-летний муж погибшей, после ДТП самостоятельно покинул больницу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 часть 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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