В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина

Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась после серии ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей, возбуждено уголовное дело.
«Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Водитель Infiniti, 22-летний муж погибшей, после ДТП самостоятельно покинул больницу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 часть 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека.
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Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась после серии ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей, возбуждено уголовное дело. «Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Водитель Infiniti, 22-летний муж погибшей, после ДТП самостоятельно покинул больницу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 часть 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека.