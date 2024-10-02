В массовом ДТП в Петербурге погибла беременная женщина

03 октября 2024 в 01:58 Размер текста - 17 +

В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей в ДТП, возбуждено уголовное дело Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась после серии ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей, возбуждено уголовное дело. «Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Водитель Infiniti, 22-летний муж погибшей, после ДТП самостоятельно покинул больницу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 часть 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Беременная женщина, пассажирка автомобиля Infiniti, скончалась после серии ДТП на КАД в Санкт-Петербурге. В отношении водителя автомобиля, являющегося мужем погибшей, возбуждено уголовное дело. «Позже в отдел полиции поступила телефонограмма из медучреждения о том, что женщина от полученных травм скончалась в больнице. Она находилась на 6 месяце беременности», — сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ. Водитель Infiniti, 22-летний муж погибшей, после ДТП самостоятельно покинул больницу. Уголовное дело возбуждено по статье 264 часть 3 УК РФ, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения (ПДД), повлекшее по неосторожности смерть человека.