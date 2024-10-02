Суд приостановил взыскание 46,6 миллиардов рублей с жены экс-владельца ЧЭМК

03 октября 2024 в 05:54 Размер текста - 17 +

Суд приостановил взыскания в процессе оценки активов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК Арбитражный суд Москвы приостановил исполнительные производства по взысканию 46,6 млрд рублей с супруги экс-владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, Людмилы. Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Ходатайство Антиповой Людмилы Александровны удовлетворить. Приостановить исполнительные производства», — говорится в решении суда. Иск Антипова подавала к Федеральной службе судебных приставов (ФССП). По ее мнению, приставы неправильно оценили принадлежащие ей акции компании «Эталон». Пока не завершится судебный процесс по оценке акций, исполнительные производства по взысканию с Антиповой 46,6 млрд рублей проводится не будут. До национализации ЧЭМК компания «Эталон» была владельцем комбината. Сама компания принадлежит Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыновьям. В настоящее время на счета «Эталона» наложен арест. Также арестовано все имущество семьи Антиповых на территории России. У Юрия Антипова через суд отбирают земельные участки в Челябинске, он пытается остановить процесс, но это ему не удается. О том, что с Антиповой взыскивают именно 46,6 млрд рублей, указано в базе данных ФССП. Такую же сумму взыскивают с ее супруга Юрия Антипова, их сына Михаила, а также с членов семей бизнесменов Аристовых и Кретовых. Ранее у Антиповых, Аристовых и Кретовых был совместный холдинг, в который входили предприятия ЧЭМК и «Арианта». Сейчас все активы по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. Деньги с семей бизнесменов взыскивают в счет убытков, которые, как считают в Генпрокуратуре РФ, понесло государство из-за незаконной приватизации ЧЭМК. Все судебные процессы по национализации ЧЭМК и «Арианта» проходят в закрытом для прессы режиме. Ранее представители Антиповых и Аристовых заявляли, что считают претензии Генпрокуратуры необоснованными. В последнее время они судебные процессы не комментируют. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Арбитражный суд Москвы приостановил исполнительные производства по взысканию 46,6 млрд рублей с супруги экс-владельца национализированного Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова, Людмилы. Об этом говорится в решении суда, которое имеется в распоряжении URA.RU. «Ходатайство Антиповой Людмилы Александровны удовлетворить. Приостановить исполнительные производства», — говорится в решении суда. Иск Антипова подавала к Федеральной службе судебных приставов (ФССП). По ее мнению, приставы неправильно оценили принадлежащие ей акции компании «Эталон». Пока не завершится судебный процесс по оценке акций, исполнительные производства по взысканию с Антиповой 46,6 млрд рублей проводится не будут. До национализации ЧЭМК компания «Эталон» была владельцем комбината. Сама компания принадлежит Юрию и Людмиле Антиповым, а также их сыновьям. В настоящее время на счета «Эталона» наложен арест. Также арестовано все имущество семьи Антиповых на территории России. У Юрия Антипова через суд отбирают земельные участки в Челябинске, он пытается остановить процесс, но это ему не удается. О том, что с Антиповой взыскивают именно 46,6 млрд рублей, указано в базе данных ФССП. Такую же сумму взыскивают с ее супруга Юрия Антипова, их сына Михаила, а также с членов семей бизнесменов Аристовых и Кретовых. Ранее у Антиповых, Аристовых и Кретовых был совместный холдинг, в который входили предприятия ЧЭМК и «Арианта». Сейчас все активы по требованию Генпрокуратуры РФ переданы государству. Деньги с семей бизнесменов взыскивают в счет убытков, которые, как считают в Генпрокуратуре РФ, понесло государство из-за незаконной приватизации ЧЭМК. Все судебные процессы по национализации ЧЭМК и «Арианта» проходят в закрытом для прессы режиме. Ранее представители Антиповых и Аристовых заявляли, что считают претензии Генпрокуратуры необоснованными. В последнее время они судебные процессы не комментируют.