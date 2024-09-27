27 сентября 2024

Экс-владельцу ЧЭМК Антипову вновь отказали в отводе суда в деле о национализации

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Юрию Антипову отказали в смене состава судей Фото:
новость из сюжета
Генпрокуратура добивается национализации ЧЭМК

Арбитражный суд Уральского округа отказал экс-владельцу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову в отводе суда. Антипов пытался сменить состав судей арбитражного суда Свердловской области, где рассматривается процесс национализации ЧЭМК.

«Об отклонении заявления об отводе», — указано в картотеке суда. Полный текст документа не опубликован, так как заседания проходят в закрытом режиме. Ранее Антипов пытался заявить отвод судье в свердловском суде, но ему отказали. Ему также не удалось оспорить отказ в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Вышестоящий суд оставил оба решения в силе.

Этот же арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения арбитражного суда Челябинской области и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Это решения в рамках процесса национализации «Арианта», который раньше входил с ЧЭМК в один холдинг. Антипов также пытался заявить отвод судьям, но ему все инстанции отказали.

«Ариант» и ЧЭМК национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве считают, что приватизация в девяностых года была проведена незаконно. С семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд и 46,6 млрд рублей в пользу федерального бюджета. У самого Антипова также изымают земельные участки в Челябинске. Представители экс-владельца ЧЭМК со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.

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Арбитражный суд Уральского округа отказал экс-владельцу Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову в отводе суда. Антипов пытался сменить состав судей арбитражного суда Свердловской области, где рассматривается процесс национализации ЧЭМК. «Об отклонении заявления об отводе», — указано в картотеке суда. Полный текст документа не опубликован, так как заседания проходят в закрытом режиме. Ранее Антипов пытался заявить отвод судье в свердловском суде, но ему отказали. Ему также не удалось оспорить отказ в Восемнадцатом арбитражном апелляционном суде. Вышестоящий суд оставил оба решения в силе. Этот же арбитражный суд Уральского округа оставил в силе решения арбитражного суда Челябинской области и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда. Это решения в рамках процесса национализации «Арианта», который раньше входил с ЧЭМК в один холдинг. Антипов также пытался заявить отвод судьям, но ему все инстанции отказали. «Ариант» и ЧЭМК национализированы по требованию Генпрокуратуры РФ. В ведомстве считают, что приватизация в девяностых года была проведена незаконно. С семьи Антиповых взыскивают 25,8 млрд и 46,6 млрд рублей в пользу федерального бюджета. У самого Антипова также изымают земельные участки в Челябинске. Представители экс-владельца ЧЭМК со СМИ не общаются и судебные процессы не комментируют.
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© Служба новостей «URA.RU»
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