Чиновник предложил превратить Екатеринбург в Барселону, вернув заводы в центр

Промышленные производства необходимо создавать внутри мегаполисов, а такой опыт можно подсмотреть у Барселоны, Мюнхена и Лос-Анджелеса. Об этом заявил директор Департамента экономики Администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.
«Смотреть нужно на лидеров — это Барселона, Мюнхен, Лос-Анджелес, как они работают с промышленностью. Мы выносили предприятия до 2016 года с территории Екатеринбурга. Этот процесс прекратился. Ни один европейский город сейчас тоже не выносит промышленность», — заявил он на телеканале ОТВ в программе «Акцент».
Он также подчеркнул, что в Америке и Азии также работают над созданием видов промышленности, которые будут отвечать санитарным и экологическим нормам, находясь в городах. Помимо этого Прядеин отметил, что в городе в первую очередь необходимо развивать наземный транспорт: троллейбусы, трамваи и автобусы. «Появятся ресурсы, будем заниматься метро», — подчеркнул он.
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