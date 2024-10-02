02 октября 2024

Чиновник предложил превратить Екатеринбург в Барселону, вернув заводы в центр

В мэрии Екатеринбурга хотят вернуть заводы в город
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
До 2016 года заводы выносили с территории Екатеринбурга
До 2016 года заводы выносили с территории Екатеринбурга Фото:

Промышленные производства необходимо создавать внутри мегаполисов, а такой опыт можно подсмотреть у Барселоны, Мюнхена и Лос-Анджелеса. Об этом заявил директор Департамента экономики Администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин.

«Смотреть нужно на лидеров — это Барселона, Мюнхен, Лос-Анджелес, как они работают с промышленностью. Мы выносили предприятия до 2016 года с территории Екатеринбурга. Этот процесс прекратился. Ни один европейский город сейчас тоже не выносит промышленность», — заявил он на телеканале ОТВ в программе «Акцент».

Он также подчеркнул, что в Америке и Азии также работают над созданием видов промышленности, которые будут отвечать санитарным и экологическим нормам, находясь в городах. Помимо этого Прядеин отметил, что в городе в первую очередь необходимо развивать наземный транспорт: троллейбусы, трамваи и автобусы. «Появятся ресурсы, будем заниматься метро», — подчеркнул он.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Промышленные производства необходимо создавать внутри мегаполисов, а такой опыт можно подсмотреть у Барселоны, Мюнхена и Лос-Анджелеса. Об этом заявил директор Департамента экономики Администрации Екатеринбурга Алексей Прядеин. «Смотреть нужно на лидеров — это Барселона, Мюнхен, Лос-Анджелес, как они работают с промышленностью. Мы выносили предприятия до 2016 года с территории Екатеринбурга. Этот процесс прекратился. Ни один европейский город сейчас тоже не выносит промышленность», — заявил он на телеканале ОТВ в программе «Акцент». Он также подчеркнул, что в Америке и Азии также работают над созданием видов промышленности, которые будут отвечать санитарным и экологическим нормам, находясь в городах. Помимо этого Прядеин отметил, что в городе в первую очередь необходимо развивать наземный транспорт: троллейбусы, трамваи и автобусы. «Появятся ресурсы, будем заниматься метро», — подчеркнул он.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...