Wildberries и «Почта России» открыли совместные отделения

03 октября 2024 в 05:09 Размер текста - 17 +

Сотрудничество компаний позволит расширить территорию присутствия для клиентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Wildberries подключился к сети доставки «Почты России», став последним из крупных российских маркетплейсов, воспользовавшимся этой возможностью. Cотрудничество направлено на увеличение клиентского потока и расширение присутствия в отдаленных уголках страны, рассказал представитель маркетплейса. «Благодаря партнерству с „Почтой России“ мы открыли более 250 совместных отделений в Центральном федеральном округе. И планируем дальнейшее расширение по всей стране», — цитирует «Коммерсант» заместителя оператора Максима Цыпин. Эксперты издания полагают, что такое взаимодействие маркетплейса с государственной инфраструктурой будет способствовать развитию интернет-торговли в отдаленных регионах. Как сообщало ранее URA.RU, в РФ перенастроят цепочки доставки товаров. Так, доставка интернет-заказов стала главным источником доходов «Почты России». Развитие компании как логистического оператора для электронной коммерции выгодно и ей самой, и маркетплейсам, а в итоге — и потребителям. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Wildberries подключился к сети доставки «Почты России», став последним из крупных российских маркетплейсов, воспользовавшимся этой возможностью. Cотрудничество направлено на увеличение клиентского потока и расширение присутствия в отдаленных уголках страны, рассказал представитель маркетплейса. «Благодаря партнерству с „Почтой России“ мы открыли более 250 совместных отделений в Центральном федеральном округе. И планируем дальнейшее расширение по всей стране», — цитирует «Коммерсант» заместителя оператора Максима Цыпин. Эксперты издания полагают, что такое взаимодействие маркетплейса с государственной инфраструктурой будет способствовать развитию интернет-торговли в отдаленных регионах. Как сообщало ранее URA.RU, в РФ перенастроят цепочки доставки товаров. Так, доставка интернет-заказов стала главным источником доходов «Почты России». Развитие компании как логистического оператора для электронной коммерции выгодно и ей самой, и маркетплейсам, а в итоге — и потребителям.