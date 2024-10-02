«Закончилось время»: в Екатеринбурге водитель автобуса высадил пассажиров на середине пути

В Екатеринбурге водитель автобуса № 83, по словам пассажиров, во время поездки ушел со своего места, купил продукты и заявил, что у него закончилось рабочее время и дальше он не поедет. Очевидцы рассказали, что мужчина предложил сидящим в автобусе пройти остаток пути пешком.
«Водитель вышел из автобуса и пошел в магазин покупать продукты, а вернувшись, он заявил пассажирам, что у него закончилось время и ехать дальше он не хочет. Идите дальше пешком. На возмущение пассажиров, которых было в автобусе четверо, он начал материться и орать. Заявил, что он когда хочет, тогда и заканчивает свою работу», — рассказали пассажиры telegram-каналу «Злой Екатеринбург».
Они подчеркнули, что водитель предложил всем выйти около магазина на Билимбаевской, 15. Но при криках о заявлении в полицию мужчина проехал еще одну остановку. Пассажиры намерены подать жалобу.
Корреспондент URA.RU обратился к представителям компании, обслуживающей маршрут. На момент публикации новости ответ получить не удалось.
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